أسر إماراتية تحتفي بـ«حق الليلة» في «ثقافي أم القيوين» و«جمعية شمل»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

احتفى مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين بالنصف من شعبان «حق الليلة» مدة يومين، حيث تم تنظيم معرض الأسر المنتجة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين بمشاركة 10 أسر إماراتية منتجة، حيث يهدف المعرض إلى فتح الفرص أمام أصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم وإبراز قدراتهم الإبداعية، حيث احتوى المعرض على العديد من المنتجات التي تخص المرأة والطفل كالملابس التراثية للأطفال والمشغولات اليدوية.

وشاركت جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي في تقديم مسابقات ثقافية وتراثية للأطفال، إضافة إلى توزيع الهدايا عليهم، كما شارك في الاحتفالية 120 طالباً وطالبة من مدارس منطقة أم القيوين التعليمية.

فقرات تراثية

وقدم الطلبة المشاركون فقرات غنائية وتراثية احتفاء بهذه المناسبة التي توارثها الآباء والأجداد إحياء للتراث الإماراتي الشعبي وابتهاجاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث شارك كل من طلاب مدرسة أم القيوين للتعليم الأساسي للبنين بتقديم فقرة بعنوان «أعطونا الله يعيطكم»، وشاركت مدرسة سعيد بن زيد للتعليم الأساسي للبنين بتقديم فقرة شعبية غنائية، كما شارك أطفال مدرسة الشارقة الأمريكية وأطفال حضانة «بيبي زون» من خلال تقديم الألعاب الإماراتية الشعبية كـ«الجحيف» و«الكرابي» ولعبة «الدسيس» وتناوب الأطفال على لعبها، حيث تعد الألعاب التراثية جزءاً مهماً في الحياة قديماً.

بدورها، احتفلت جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، بالمناسبة التي تعد جزءاً أصيلاً من موروثنا الأصيل، وقالت فاطمة الشحي عضو مجلس إدارة الجمعية، إن هذا الاحتفاء جاء ليدخل السرور على الأطفال وليعضد الترابط بين الأسر الإماراتية ويذكرهم بماضٍ جميل ميزته البساطة والتآلف، والذي نعتز به ونفخر بأن نرعى امتداده إلى الأجيال الجديدة.