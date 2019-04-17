«دبي للثقافة» تنظم أربع ورش في متحف المسكوكات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن إقامة وتنظيم 4 ورش عمل في متحف المسكوكات في حي الفهيدي التاريخي خلال الفترة من 1 إلى 4 إبريل الجاري، حيث استهدفت مختلف فئات المجتمع من المهتمين بالمجالات الحرفية، بما في ذلك الجبس والفخار والزجاج والسيراميك.

دعمت هذه الورش استراتيجية الهيئة للحرف اليدوية والتقليدية التي أعلنت عنها، وما تضمنته من أجندة ثرية بالنشاطات واكتساب المعرفة والمهارات، وترويجها بين مختلف شرائح المجتمع في دبي وخارجها، انطلاقاً من رؤية شاملة لجعل دبي رائدة الإبداع والابتكار والسعادة.

امتدت الورش 4 ساعات، من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، حيث استوعبت عدداً من المشاركين، وقد تميزت بدعوة جميع الراغبين بالاشتراك من عمر 9 سنوات فما فوق، لتغطي أكبر عدد من المهتمين، بمن فيهم الأطفال والشباب.

مشاركة مجتمعية

وقال عبدالله العبيدلي، مدير قسم المتاحف التخصصية، والمكلف بتسيير أعمال متحف الشندغة: «يأتي تنظيم هذه الورش المتخصصة في أعقاب إعلان هيئة الثقافة والفنون أخيراً عن استراتيجيتها للحرف التقليدية، بما يدفعنا لتأكيد مساعيها الجادة لمشاركة المجتمع في ترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وإفساح المجال للمهتمين لتعلمها على أيدي خبراء ومتمرسين في هذا المجال.

ونظرًا لتزامنها مع انتهاء (معرض سكة الفني 2019)، فإنها شهدت إقبالاً عاليًا من المهتمين، حيث تمكنا من حشد الجهود والطاقات لإثراء التجارب المجتمعية، ومواصلة الارتقاء بالأفق الثقافي المتنامي في الإمارة، وإلهام الجمهور لاتخاذ التراث والفنون ضمن خيارات هواياتهم واهتماماتهم».