الإعلان عن الفائز بـ«البوكر» العربية في 23 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» العربية، أمس، أنه سيتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2019، يوم الثلاثاء المقبل (23 أبريل الجاري)، خلال حفل سيقام بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، وسيعقد بعد الحفل مؤتمر صحافي بحضور الفائز أو الفائزة بالجائزة، بمقر الفندق نفسه.

وتتضمن قائمة المرشحين ست روايات هي: «بريد الليل» لهدى بركات، و«شمس بيضاء باردة» لكفى الزعبي، «صيف مع العدو» لشهلا العجيلي، و«الوصايا» لعادل عصمت، و«النبيذة» لإنعام كجه جي، و«بأيّ ذنب رحلَت؟» لمحمد المعزوز.

وستعقد سلسلة من الفعاليات في أبوظبي قبل وبعد الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة احتفالاً بروايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019 وكتّابها.