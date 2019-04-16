«سينيماس» في السعديات اليوم ..أعمال درامية اجتماعية وكوميدية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق منارة السعديات، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، اليوم، النسخة الأولى من فعالية عروض الأفلام المستقلة «CineMAS»: "سينيماس"، والتي تقدم مجموعة مختارة من أهم الأفلام المستقلة، وأفلام الدراما الاجتماعية والكوميدية، وتستمر حتى 20 أبريل الجاري.

تقدم النسخة الأولى من «CineMAS»، قصصاً تلامس قضايا إنسانية ومجتمعية، برؤية سينمائية مختلفة. وتستهدف كافة أفراد المجتمع من هواة الفن والسينما الإبداعية ذات المحتوى المتميز، حيث تقدّم باقة فريدة من الأفلام في الهواء الطلق، وفي صالات عرض داخلية.

وتتيح الفعالية للجمهور، فرصة لقاء عدد من أبرز صنّاع الأفلام المستقلة، والتعرف عن قرب إلى تجاربهم السينمائية.

وقالت علياء خالد القاسمي مديرة منارة السعديات: «أطلقنا هذه المبادرة الجديدة والفريدة من نوعها، من أجل إثراء الحركة الثقافية بإمارة أبوظبي، ولتقديم أفلام السينما المستقلّة العالمية، إلى شريحة أوسع من الجمهور. وحرصنا على انتقاء مجموعة من أفضل الأفلام بمختلف أنواعها.