انطلاق مهرجان المسرح المدرسي بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

برعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، انطلقت، أمس، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وفيصل جواد المدير التنفيذي للهيئة، وخالد الجاسم مدير غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومشعل الخديم رئيس قسم الرقابة التعليمية بمنطقة الفجيرة التعليمية، وعضوي لجنة التحكيم الفنان أسعد فضة والمخرج خليفة التخلوفة، وعدد من المسؤولين من هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والمنطقة التعليمية بالفجيرة.

ويقدم طلبة رياض الأطفال والحلقتان الأولى والثانية والتعليم الثانوي خلال المهرجان 20 عرضاً مسرحياً بمشاركة أكثر من 600 طالب من 20 مدرسة.