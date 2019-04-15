الشارقة ضيف شرف «موسكو الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تكريماً لجهودها واحتفاءً بمكانتها الثقافية العربية والعالمية، أعلنت إدارة معرض موسكو الدولي للكتاب عن اختيار إمارة الشارقة ضيف شرف مميزاً على فعاليات دورته الـ 32 التي تقام في العاصمة الروسية خلال الفترة من 4 وحتى 8 سبتمبر المقبل، لتصبح الشارقة بذلك أول مدينة في تاريخ المعرض تنال هذا التكريم، حيث تقدم الصورة الجوهرية للثقافة الإماراتية والعربية أمام الحراك المعرفي الروسي، وتكشف ركائز مشروع الإمارة الحضاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمع كلاً من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وفلاديمير غريغوريف، نائب رئيس الوكالة الفدرالية للطباعة والنشر ، الجهة المشرفة على معرض موسكو الدولي للكتاب، في العاصمة الروسية موسكو، بحضور أندريه جلميزا مدير عام معرض موسكو الدولي للكتاب، وعدد من مسؤولي هيئة الشارقة للكتاب، والوكالة الفدرالية للطباعة والنشر، ونعيمة المشرخ، سكرتير ثاني في سفارة الإمارات في روسيا.

وتسعى الشارقة خلال مشاركتها في الحدث، وبإشراف هيئة الشارقة للكتاب، إلى تعريف الزوّار والنخب الثقافية الشرق أوروبية على الحضارة والتراث العربي والإماراتي، من خلال سلسلة من الندوات الثقافية التي توضح جماليات الرواية والشعر والأدب بأشكاله، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه التراث في تشكيل الهوية المجتمعية للشعب الإماراتي عبر فعاليات تطلع الجمهور الروسي على أصالة الثقافة الإماراتية والعربية.

إنجاز

وأشار أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إلى أن هذا الإعلان إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات إمارة الشارقة، ويعزز من مكانتها على خارطة العمل الثقافي الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن أهمية المشاريع الثقافية للأمم تقاس بمدى نجاحها في جذب الاهتمام العالمي لرسائلها وقيمها الإنسانية التي تتخطى حدودها الإقليمية، وبمدى قدرتها على تعزيز جسور التبادل الثقافي بين الشعوب وتعزيز المشترك الإنساني كـأساس للتعاون في كافة المجالات.