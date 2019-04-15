«مجاريح» على خشبة «العويس الثقافية» الخميس المقبل

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عرضاً لمسرحية «مجاريح» لمسرح الشارقة الوطني، وذلك يوم 18 أبريل الجاري، الساعة التاسعة مساء على مسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي.

المسرحية من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، وبطولة حبيب غلوم وموسى البقيشي ومحمد غانم وبدور ومحمد طرار وناجي جمعة وسارة.

سبق للمسرحية أن عُرضت في مهرجان المسرح الخليجي في دورته الثالثة، وهي تتناول موضوع العبودية، عبودية الذات أو عبودية التقاليد والعادات، من خلال توظيف الموروث الشعبي وتحميله بالدلالات، وينتقل بسلاسة بين أزمنة متعددة.

يذكر أن المسرحية حصدت 4 جوائز بمهرجان المسرح الخليجي بدورته الثالثة، فقد منحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لغلوم، وجائزة أفضل ممثلة لبدور، ونال إسماعيل عبدالله جائزة أفضل نص مسرحي، وذهبت جائزة أفضل مؤثرات لإبراهيم أميري.