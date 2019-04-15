«ثقافة أبوظبي» تحتفي بيوم التراث العالمي في متحف قصر العين

المصدر: العين - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي فعالية احتفائية بيوم التراث العالمي يومي الخميس والجمعة المقبلين، في متحف قصر العين، والتي تأتي ضمن الموسم الحالي من البرنامج الثقافي لمنطقة العين.

تقام فعالية يوم التراث العالمي لهذا العام تحت شعار «المناظر الطبيعية الريفية» بهدف ترويج وتنمية التراث الثقافي الإنساني ورفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ عليه وعلى المناظر الطبيعية بوجه خاص، وتعزيز الجهود المبذولة في ذلك، وتسليط الضوء على التحديات المنطوية عليها لضمان صونها للأجيال الحالية والقادمة، وكيف ترتبط هذه الجهود ارتباطاً جوهرياً بمساعي الاستدامة والتنمية.

ينقسم متحف قصر العين إلى أربعة أقسام خلال الفعالية، تعكس البيئات الطبيعية المتنوعة في الدولة، والتي تتضمن «البيئة الزراعية» بالتعاون مع بلدية العين، حيث سيتم عرض منتجات مبتكرة مصنّعة كلياً من مخلفات النخل بشكل يربط بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، وتشمل مجموعة من الأثاث المنزلي مثل المظلات وجلسات الكراسي والطاولات، إضافة إلى أحواض زهور منفردة ومركبة، ومقاعد من الجذوع مختلفة الأشكال والأحجام.

كما يعرض هذا القسم أفلاماً خاصة عن الأفلاج والواحات والحياة الزراعية في مدينة العين. تشمل الأقسام أيضاً قسم «البيئة الصحراوية» و«البيئة البحرية».

تحتضن الفعالية كذلك «قرية الطفل» التي تهدف لتعريف الأطفال بالتراث الإماراتي من خلال اللعب، عبر مسابقات وألغاز شعبية تتناول التراث. تقام فعالية «يوم التراث العالمي» من الساعة 5 عصراً وحتى 9 مساءً في متحف قصر العين، والدخول مجاني لكافة الأعمار.