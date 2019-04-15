«من شرخ الباب» معرض فني ضمن أيام الشارقة التراثية

المصدر: الشارقة - وام

تستضيف كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية، بدعم ورعاية معهد الشارقة للتراث، المعرض الفني «من شرخ الباب» للمصور الإماراتي يوسف العدان، الذي يقدّم من خلاله صورة حية للتمازج بين الفن والمجتمع والحرف اليدوية على مدار 7 أيام، بمقر الكلية في جامعة الشارقة.

افتتح المعرض الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، ترافقه الدكتورة نادية مهدي الحسني، عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، وبحضور الدكتور محمد يوسف، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة والتصميم والمنسق العام للمعرض.

وأكد المسلم أن المعرض يجسد الشراكة الفعالة بين معهد الشارقة للتراث وجامعة الشارقة، كما أشاد بيوسف العدان.