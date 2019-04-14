كلباء تستقبل «الأيام التراثية»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت الجمعة فعاليات أيام الشارقة التراثية في مدينة كلباء، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، وجمع غفير من الجمهور، وذلك وفق أجندة معهد الشارقة للتراث في أن تكون الأيام حاضرة في مختلف مناطق ومدن الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وتتواصل فعاليات أيام الشارقة التراثية لليوم الثاني عشر على التوالي في قلب الشارقة، حيث تشهد زيادة مستمرة في الحضور الجماهيري ليتجول زوار وعشاق التراث في جولات عديدة بين ساحات الأيام حيث الرقصات الشعبية من مختلف بلدان العالم، والبيئات المتنوعة وكل مكان في الأيام يشهد إقبالاً لافتاً. وتابع أمس زوار الأيام عرساً تراثياً في قرية الحرف لاقى استحسان وإعجاب وتفاعل الحضور.

واستضاف مجلس الخبراء المتخصص في حرفة الخيامية، ضمن الفعاليات، أماني محفوظ، وعرضت تجربتها في هذه الحرفة منذ البدايات، والأشواط التي قطعتها وصولاً إلى قدرتها على تحقيق إضافات نوعية على الخيامية.

وللمرة الأولى تحضر فرقة فولكلور شعبي من المكسيك، حيث أتاحت الأيام الفرصة لهم لتقديم عروض متنوعة من الفولكلور والتراث الفني المكسيكي.