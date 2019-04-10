مطارات أبوظبي تفتتح مجموعة من المكتبات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مطارات أبوظبي عن افتتاح سلسلة جديدة من المكتبات في المبنيين رقم 1 ورقم 3 بمطار أبوظبي الدولي، وذلك بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويأتي ذلك ضمن مبادرات شهر القراءة الوطني الذي اختتمت فعالياته في شهر مارس الماضي.

وتشمل سلسلة مكتبات مطار أبوظبي الدولي المكتبة الرئيسية الواقعة بين البوابتين 14 و18 في ممر العبور ضمن مبنى المسافرين رقم 1، إلى جانب المكتبات المصغرة الموجودة على امتداد الممر المجاور للمدرج بين المبنيين رقم 1 ورقم 3، بالإضافة إلى ثلاث مكتبات مصغرة أخرى في صالة المغادرين ضمن المبنى رقم 3 بين البوابتين 33 و35.

ويواكب افتتاح المكتبات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي توجهات مطارات أبوظبي الرامية لتعزيز ثقافة القراءة عبر جميع منشآتها والتي بدأتها بإطلاق مكتبتها الأولى عام 2016 بمناسبة عام القراءة، في سابقة كانت الأولى من نوعها على مستوى مطارات المنطقة، بما يدعم جهودها للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي.

وبدروها زودت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المكتبات بنحو 200 كتاب، لتتيح الفرصة أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الروايات، والكتب المتنوعة، إلى جانب مجموعة من الكتب عن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وبهذه المناسبة، قال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي : "نحرص من خلال افتتاح المكتبات الجديدة على تشجيع المسافرين ودعوتهم لاغتنام وقتهم في الغوص في عالم القراءة أو التعرف على الإرث الغني لدولة الإمارات عبر الاطلاع على الكتب التي تضمها مكتباتنا المنتشرة في جميع أنحاء مطار أبوظبي الدولي،

فالقراءة تفتح آفاق عقولنا حيال تجارب وأماكن جديدة، حالها كحال السفر، وبدورنا نلتزم في مطارات أبوظبي وعبر جميع منشآتنا بتشجيع موظفينا والمسافرين على القراءة".

وأضاف تومبسون: "يسهم افتتاح مكتبات مطار أبوظبي الدولي الجديدة بما يتماشى مع رؤيتنا في أن نصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم من خلال تزويد مسافرينا بخدمات رفيعة المستوى وضمان تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع زوّار أبوظبي والمسافرين العابرين من خلالها".