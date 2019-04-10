«الشارقة القرائي للطفل» يستكشف مواهب الصغار

المصدر: الشارقة - البيان

تحفل الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 17 - 27 أبريل المقبل، تحت شعار «استكشف المعرفة»، في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم عدد من المسابقات الثقافية والأدبية والتعليمية، التي تستهدف الأطفال واليافعين وطلبة المدارس من زوار المهرجان.

وتهدف المسابقات إلى استكشاف مواهب الأطفال في عدد من المجالات ومن بينها الكتابة السردية الإبداعية، والتحرير الصحافي، وإلقاء الشعر العربي، تماشياً مع رؤية المهرجان الرامية إلى إثراء مخيلة الصغار وتعزيز مهاراتهم ومواهبهم في شتى المجالات.

جائزة القصة

وعلى صعيد الكتابة السردية الإبداعية ينظم المهرجان جائزة القصة القصيرة «أنا الراوي»، الهادفة إلى تشجيع طلبة المدارس الموهوبين في مجال كتابة القصة باللغة العربية أو اللغة الانجليزية، والتي خصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين، حيث يمنح الفائز الأول جائزة مالية قيمتها 4000 درهم، والفائز الثاني 3000 درهم، فيما يمنح الفائز الثالث 2000 درهم، إلى جانب نشر القصص الفائزة في الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ولمحبي الشعر يطرح المهرجان مسابقة «فارس الشعر»، وهي مسابقة أدبية تهدف للارتقاء بذائقة الأطفال واليافعين، واكتشاف المواهب اللغوية فيهم، إلى جانب تشجيعهم على قراءة الشعر العربي وحفظه، وعلى القراءة السليمة والإلقاء الجميل، وغرس الشجاعة الأدبية فيهم وتدريبهم على الظهور أمام الجمهور، وتحفيزهم نحو اكتشاف جماليات اللغة وموسيقى الشعر وحسن التعبير، ويمنح الفائز الأول في المسابقة ثلاثة آلاف درهم إلى جانب بردة الشعر، والفائز الثاني ألفي درهم، فيما يمنح الفائز الثالث ألف درهم.

جائزة يومية

كما ينظم المهرجان مسابقة طلاب المدارس وهي مسابقة يتم من خلالها تقديم جائزة يومية عبارة عن حاسوب محمول، وتُقدم لأفضل تقرير مكتوب يتناول واحدة من ندوات المهرجان، وتمنح الجائزة فقط لطلاب المدارس الحكومية والخاصة داخل الإمارات، وتهدف هذه المسابقة إلى اكتشاف المواهب الواعدة في مجال العمل الصحفي والإعلامي وسط الطلاب.

صناعة الأفلام

وفي مجال صناعة الأفلام ينظم المهرجان «جائزة ذكرياتي مع المهرجان» التي تمنح الزوار فرصة حقيقية لتوثيق وتسجيل لحظاتهم من خلال تصوير فيلم وثائقي قصير يدور حول رحلتهم إلى المهرجان، وتستهدف المسابقة طلاب المدارس الخاصة والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمنح الفائز الأول فيها 2000 درهم، فيما يمنح الفائز الثاني 1500 درهم، والفائز الثالث 1000 درهم، كما سيتم عرض جميع الأفلام الفائزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمهرجان.