الأرشيف الوطني يثري تاريخه الشفاهي بمقابلات مع 13 راوياً

المصدر: أبوظبي - وام

يواصل الأرشيف الوطني، جمع الروايات الشفهية بالمقابلات التي بلغ عددها 913 مقابلة، أجراها المختصون في التاريخ الشفاهي بالصوت والصورة، مع الرواة من كبار السن.

وتنوعت المقابلات التي أجراها الأرشيف الوطني أخيراً، مع 13 فرداً من الرواة، الرجال والنساء، ليتحدثوا إما عن الحياة التي عاشوها أو عاصروها، في شتى المجالات.

فقد أجرى الأرشيف الوطني في الربع الأول من العام الجاري، عدداً كبيراً من المقابلات في أبوظبي والعين، تحدث فيها شهود العصر من الرجال والنساء، عن مآثر الآباء والأجداد، التي تثري ذاكرة الأمة، وتضاف إلى القيم الإماراتية العريقة، وتبقى خالدة، لتنهل منها الأجيال، ما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن، ويرسخ لديهم هويتهم الوطنية.