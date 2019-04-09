حبيب الصايغ يعمّم نتيجة انتخابات رابطة الأدباء الكويتيين

المصدر: الشارقة - البيان

أرسل الشاعر والكاتب الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة إلى الدكتور خالد عبد اللطيف رمضان، أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الجدد، لنيلهم ثقة الجمعية العمومية للرابطة.

وعمم الأمين العام على الاتحادات والجمعيات والروابط والأسر والمجالس المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب نتيجة انتخابات رابطة الأدباء الكويتيين التي فاز بها سبعة أدباء، هم: حميدي المطيري، جميلة عبد الله سيد علي، عبد الله الفيلكاوي، فهد الجليل، أمل عبد الله، بالإضافة إلى اختيار د.عبد الله مانع غليس رئيساً لتحرير مجلة «البيان»، ود. خالد عبد اللطيف رمضان أميناً عاماً للرابطة.

وتمنى الصايغ للمجلس بتشكيله الجديد، باسمه وباسم رؤساء الهيئات الثقافية العربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مزيداً من العمل لرفعة الرابطة وأدباء وكتاب ومثقفي دولة الكويت الشقيقة، ومزيداً من التعاون مع الهيئات الثقافية في الدول العربية كافة، خدمة للعمل الثقافي العربي المشترك تحت مظلة الاتحاد العام.

على جانب آخر، يستضيف اتحاد كتاب الإمارات في أبوظبي، غداً الأربعاء في السابعة والنصف، الروائي والمفكر السياسي عمار علي حسن بمحاضرة عن «دور الثقافة في مواجهة التطرف والتعصب» يقدمه فيها الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.