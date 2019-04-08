«تمازج» في مؤسسة سلطان العويس الأربعاء

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، معرضاً فنياً بعنوان «تمازج» للفنان الدكتور رياض معتوق، وذلك بعد غد الأربعاء، في السابعة مساء بقاعة المعارض الكبرى بشارع الرقة - دبي.

يضم المعرض حوالي 45 عملاً موزعاً بين الجداريات والتلوينات الخزفية، التي تتميز بقدرتها على التكثيف والاختزال ذات الدلالة الفلسفية، رغم بساطة مظهرها، حيث يتم التركيز على المسطحات البصرية خزفياً، وتتراوح أحجامها بين 30 و50 سم، ميزتها الأساسية هي التوافق والانسجام. وقد استخدم الخزاف رياض معتوق في عمله الطين والألوان ومواد أخرى، لتصبح سمة المعرض الأساسية هي «التمازج».

ولد د. رياض معتوق في بغداد، ودرس في أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، حيث نال درجة الدكتوراه في اختصاص الخزف عام 1996، وعمل أستاذاً لمادة الفخار والخزف والتصوير الجداري في كلية العمارة والفنون بجامعة درنة - ليبيا، كما عمل أستاذاً في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.