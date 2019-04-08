«الشارقة القرائي» يطلع الأطفال على عوالم «الكوميكس»

المصدر: الشارقة - البيان

خصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الحادية عشرة، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في 17 أبريل الجاري وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، تحت شعار «اكتشف المعرفة»، في مركز إكسبو الشارقة، محطة للقصص المصورة (الكوميكس)، بهدف إتاحة الفرصة للأطفال لعيش تجربة فريدة تعرّفهم على فن القصص المصورة «الكوميكس»، وتقودهم نحو اكتشاف عوالم فن وثقافة المانغا اليابانية الغنية عن قرب أكثر.

ضيوف

وتستضيف المحطة نخبة من الفنانين العرب والأجانب المتخصصين في هذا المجال الفني منهم: شهاب الدين المشرف، وخديجة السعيدي، وأسكا، وسافيو ماسكاريناس، وماجد الشمري، وهاني صالح، ومارك كستلر، وميدوري هرادا، الذين يقودون الصغار عبر 80 فعالية متنوعة لاكتشاف عوالم هذا الفن المدهش.

فعاليات وأنشطة

وتوفّر المحطة تجربة فريدة واستثنائية لزوّارها، حيث سيتسنى لهم اقتناء الأعمال والإبداعات الفنية من خلال «زقاق الفنانين»، الركن المخصص لعرض المنتجات الفنية، إلى جانب مسرح القصص المصورة الذي يحتضن العروض والمسابقات المرتبطة بهذا النوع المميز من الفنون، كما تقدم المحطة ورش عمل تفاعلية تؤهل المشاركين بها لاكتشاف أسرار وتفاصيل بناء الحكايات المصورة والتعرف على تاريخ صناعتها، إلى جانب تخصيص ركن لدور النشر المتخصصة ببيع الكتب المصورة، كما تنظم مسابقة «البطل الخارق والشرير» ضمن أداء استعراضي حيّ يستضيفه مسرح المحطة.

ويأتي اختيار هيئة الشارقة للكتاب قصص المانغا اليابانية، نظراً للشهرة التي حققتها داخل اليابان وخارجها، فضلاً عن ملاءمتها لمختلف المراحل العمرية، باعتبارها ذات مضامين هادفة.

«كتّاب الإمارات»

يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في فعاليات معرض الشارقة القرائي للطفل 2019، من خلال عدة ندوات أدبية حول أدب الطفل، حيث يشارك كل من الكاتبتين فاطمة المزروعي وبدرية الشامسي في ندوة بعنوان «كيف نصل إلى أدب أطفال عالمي» وتديرها الكاتبة صالحة عبيد في السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، يعقبها ندوة بعنوان «أدب الأطفال وعلاقته بعلم النفس» يديرها الدكتور محمد بن جرش، ويشارك فيها كل من الأديبين الدكتور هيثم الخواجة وشيماء المرزوقي في السادسة من مساء يوم الخميس 18 أبريل، وتختتم الفعاليات يوم الجمعة 19 أبريل في السادسة مساءً من خلال ندوة بعنوان «تجارب في أدب الأطفال» التي تديرها الأديبة همسة يونس ويشارك فيها كل من الكاتبات أسماء الزرعوني وصالحة غابش وعبدالله الكعبي.