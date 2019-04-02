جزيرة مروح أقدم مستوطنة في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني



كشفت أحدث عمليات التنقيب في جزيرة مروح، التي نفذها خبراء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن المزيد من المعلومات عن أقدم قرية معروفة استوطنها الإنسان في إمارة أبوظبي قبل حوالي 8,000 عام.

وأظهرت الحفريات الأخيرة، التي أجريت على مدى خمسة أسابيع خلال شهري فبراير ومارس 2019، عن أدلة جديدة على الممارسات المعمارية والفنية والتقنية المتقدمة التي استخدمها سكان أبوظبي الأوائل في فترات تاريخية مبكرة جداً ترجع إلى العصر الحجري الحديث.

وتبعد جزيرة مروح حوالي 100 كلم غرب مدينة أبوظبي وحوالي 25 كلم عن شمال غرب ميناء المرفأ. ويستقر موقع الحفريات أعلى هضبة من الحجر الجيري الصخري في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة.

يتكون الموقع، الذي تم اكتشافه للمرة الأولى عام 1992 أثناء مسح أثري للجزيرة، من سبعة تلال على الأقل يبدو أنها بقايا انهيار هياكل صخرية من العصر الحجري الحديث، وركزت الحفريات الأثرية السابقة على أحد أصغر التلال في الموقع، حيث تم العثور على مبنى حجري من ثلاث غرف يتميز بحالته الجيدة وجودة بناءه، علاوة على عدد من اللقى المهمة

الأخرى، منها جرة خزفية مستوردة يمكن مشاهدتها حالياً في "متحف اللوفر أبوظبي" بالإضافة إلى نصال أسهم من الصوان وأزرار من محار اللؤلؤ معروضة حالياً في "قصر الحصن". شملت الاكتشافات الأخرى العديد من شظايا الأواني الفخارية، والخرز المصنوع من الحجر والمحار، والأصداف البحرية، وعظام الأسماك، وعظام ثدييات مثل الغزال وبقر البحر،

وعظام الدلافين. اتسع نطاق الحفريات منذ عام 2017، مع التركيز على أكبر تل في الموقع، مما كشف عن الكثير من المباني الحجرية.

وأظهر موسم التنقيب، الذي انتهى مؤخراً، أهمية هذا التل، حيث تم العثور على مجموعة استثنائية من القطع الأثرية حول المبنى الحجري، بما في ذلك عدد كبير من نصال الأسهم الحجرية فضلاً عن شظايا أواني فخارية مزخرفة وغير مزخرفة. وتتميز شظايا الإناء المزخرف بطلاء كثيف جميل،

وتعتبر أقدم قطعة فنية زخرفية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أظهرت اختبارات تحديد العمر الكربوني لعينات فحم مأخوذة من طبقات مختلفة من التربة أن الموقع تم استيطانه منذ فترات مبكرة جداً، قبل ما بين 8,000 إلى 6,500 عام.

ومن جهته قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي قام بزيارة جزيرة مروح مؤخراً لمتابعة التقدم في الحفريات وأعمال التنقيب عن الآثار في الجزيرة: "تساهم أعمال التنقيب المستمرة في جزيرة مروح في الكشف عن معلومات أثرية مذهلة تخبرنا الكثير عن تاريخ أبوظبي والمنطقة وأسلوب حياة أجدادنا الأوائل. وتواصل دائرة

الثقافة والسياحة جهودها لحماية واستدامة المواقع الأثرية التي تُجسد أصالة تراثنا الثقافي وتساعدنا على فهم ماضينا، وتمنحنا فرصة تقديم صورة أكثر وضوحاً ودقة عن حضارة أبوظبي العريقة للأجيال الحالية والمقبلة. وتوفر جزيرة مروح المزيد من الأدلة الجديدة على ثراء ماضينا الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ".