«دبي للثقافة» تثري مهارات شباب المسرح

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أمس، باليوم العالمي للمسرح، من خلال قسم المسرح في إدارة الفنون الأدائية، إذ شملت الأنشطة تسليط الضوء على اهتمام إمارة دبي في رعاية وتأهيل فئة الشباب في الحقل، والأخذ بأيديهم في الدخول إلى المسرح الإماراتي والنهوض به من خلال رفده بالمهارات الشابة ومساعدته على الوصول إلى المستويات العالمية في المجالات والعمليات المرتبطة بالمسرح وفنونه المختلفة من خلال المشاركة في المهرجانات والورش الأكاديمية المتخصصة.

اهتمام دائم

وقالت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «تأتي جهودنا لدعم المسرح دعمًا للاهتمام الدائم من الحكومة الرشيدة في مجال الفن، وخاصة فن المسرح لفئة الشباب، وترسيخ مكانة دبي كمركز ووجهة ثقافية رئيسية على الساحة العالمية.

وتعتبر دبي للثقافة هيئة رائدة وسباقة في محيطها عندما يتعلق الأمر برعاية الحركة المسرحية، حيث تنظم العديد من الفعاليات النوعية التي تُعنى بدعم الحركة المسرحية في الإمارات والمنطقة، من خلال إتاحة المجال أمام الموهوبين من المحترفين والناشئين للمشاركة في الكثير من الفعاليات التي حققت نجاحات عالية خلال الأعوام السابقة، وبشكل عام، تواكب هذه الفعاليات أحدث المستجدات في قطاع المسرح، وتركز على استكشاف المواهب وتطويرها، وتوفير الفرص الحقيقية لها للدخول إلى عالم المسرح.

ويكون المجال مفتوحًا أمام هذه المواهب للتفاعل مع الفنانين المحترفين من خلال ورش العمل المتنوعة، إضافة إلى تنظيم العروض المسرحية والمشاركة بها، للكشف عن إبداعاتهم أمام جمهور واسع من المهتمين والمتخصصين والجمهور، كما أننا نعمل على دعم المسارح الأهلية مادياً ومعنوياً وذلك حرصاً منا على تطوير وضمان استمراريتها في تفعيل الحراك الفني في إمارة دبي».

مبادرات سنوية

وتتبنى هيئة الثقافة والفنون في دبي العديد من المبادرات السنوية في هذا الإطار، ومنها تنظيم مهرجان دبي لمسرح الشباب الذي نظم نسخته الثانية عشرة خلال العام الماضي 2018 تحت شعار «عام زايد»، واشتمل على عدد من ورش العمل. وكانت تلك النسخة تجسيدًا لقيم المغفور له الشيخ زايد في الأعمال المسرحية المشاركة، ومنها الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والتسامح وغيرها.