«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يشارك في مؤتمر «دور الأرشيفات في دعم المعرفة»

المصدر: دبي - البيان

شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ممثلاً في إدارة البحوث والدراسات في مؤتمر «دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية» برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي افتتحه الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، واستمرت فعاليات دورته بين 24 و26 مارس الجاري.

وتضمنت مشاركة المركز المساهمة في أعمال المؤتمر الذي نظمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع الأرشيف العربي في السعودية – الرياض، في تقديم ورقة بعنوان «وثائق دبي في المحفوظات الدولية» قدمها الدكتور سيف البدواوي شارحاً فيها وثائق دبي في الأرشيفات ومراكز الوثائق العالمية وأهميتها ودورها والزيارات التي قام بها بحثاً عن وثائق ذات صله بدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة.

وشارك في المؤتمر بجانب مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مسؤولو أرشيفات وخبراء توثيق وأرشفة وباحثون من الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والجزائر، والسودان، ومصر وموريتانيا.

وقد تضمنت أعمال المؤتمر 10 جلسات علمية بلغت عدد الأوراق المقدمة فيها 50 ورقة علمية تناولت مواضيع الأرشفة الإلكترونية للوثائق، والإدارة الحديثة للوثائق في ظل التطور التقني والذكاء الاصطناعي، وكذلك عرض نماذج عملية عن تجارب بعض المراكز والأرشيفات في إدارة المعرفة وتعزيزها في المجتمع، فضلاً عن التهديدات والتحديات البشرية والطبيعية التي تهدد الأرشيفات العربية وسبل معالجتها.