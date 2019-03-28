40 ألف زائر لـ«متحف نوبل 2019»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد «متحف نوبل 2019» والذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 3 فبراير وحتى 30 مارس 2019 في منطقة «لا مير» بدبي، تحت شعار «جائزة نوبل في الأدب ـ عوالم مشتركة»، حضوراً جماهيرياً كبيراً وإقبالاً من جميع الفئات العمرية.

وتفصيلاً وصل عدد زوّار «متحف نوبل 2019» إلى نحو 40 ألف زائر منذ انطلاق المتحف وحتى الآن، وذلك عن طريق الزيارات المباشرة لمقر المتحف في دبي، أو عن طريق الجولة الافتراضية في المتحف، والتي قام بها زوّار من جميع دول العالم ومن مختلف الفئات على رابط المتحف ضمن الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ورش تفاعلية

كذلك شهدت فعاليات المتحف حضوراً لافتاً لطلبة المدارس والجامعات، حيث نظّم المتحف سلسلة من ورش العمل التفاعلية حول الجائزة، والتي قدّمها عدد من المختصين في متحف جائزة نوبل بالسويد.

وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة ورشة عمل تحت عنوان «تاريخ جائزة نوبل في الأدب»، قدمها الدكتور غوستاف كيلستراند، المؤرخ الثقافي والمتخصص في تاريخ جائزة نوبل، والباحث ورئيس تحرير المحاضرات في متحف جائزة نوبل بالسويد. وخلال الورشة قدّم غوستاف لمحة عامة وشاملة عن آلية اختيار الفائزين بجائزة نوبل على مدى أكثر من 100 عام، موضحاً أن الأكاديمية السويدية تعتمد في اختياراتها على الأعمال التي تعدُّها ذات جودة أدبية عالية، بغض النظر عن جنسية وأصول الفائزين.

قيم وثراء

نظم المتحف ورشة عمل حملت عنوان «جائزة نوبل للتعبير عن الإنسانية»، قدمتها إيبا هولمبيرغ، خبيرة الأدب في متحف جائزة نوبل، ناقشت خلالها أساليب التعبير عن الإنسانية في أعمال الفائزين بجائزة نوبل، عبر تسليط الضوء على القضايا الأخلاقية والأحداث الجوهرية والتجارب المؤثرة في حياة الناس.

واستعرضت خلال الورشة أعمالاً عبّرت عن الإنسانية بعمق، مثل رواية «مئة عام من العزلة»، للروائي الكولومبي الفائز بجائزة نوبل للآداب غابرييل غارسيا ماركيز، حيث تناولت شخصياتها وجوانبها الإنسانية وسيرة كاتبها. وناقشت هولمبيرغ أعمال الكاتبة البيلاروسية الحائزة جائزة نوبل، سفيتلانا أليكسييفيتش.