سفير الدولة في فيتنام يفتتح مكتبة الشيخ زايد بجامعة هانوي

المصدر: هانوي - وام

افتتح عبيد سعيد عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، مكتبة الشيخ زايد بقسم اللغة والثقافة العربية بجامعة هانوي الوطنية للغات والدراسات الدولية بمبادرة من سفارة الدولة التي تبرعت بتكاليف إنشاء المكتبة خلال احتفال الجامعة باليوم العالمي للغة العربية في ديسمبر 2018.

حضر حفل الافتتاح وفد سفارة الدولة والدكتورة نغو نغو مين ثوي، نائب رئيس الجامعة ورؤساء الأقسام المختلفة بالجامعة والأساتذة والطلاب بقسم اللغة والثقافة العربية. وبهذه المناسبة، ألقى سفير الدولة كلمة أكد فيها أهمية الرسالة النبيلة للتعليم في تقدّم الإنسانية، ونهوض الأمم من خلال دوره الرائد في بناء عقول الشباب، وخلق أجيال جديدة تتسلح بالعلم..

وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى بنصيب كبير من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.. منوّهاً بتزامن افتتاح المكتبة مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2019 عاماً للتسامح.

ومن جانبها، قدمت نائب رئيس جامعة هانوي الوطنية الشكر إلى دولة الإمارات وسفارتها في هانوي على الدعم المتواصل الذي توليه لجهود تعليم اللغة العربية في فيتنام.

مشيرة إلى أن مكتبة الشيخ زايد هي أول مكتبة للغة العربية في فيتنام، وأن إطلاق اسم الشيخ زايد على المكتبة يمثل قوة دفع لطلاب قسم اللغة العربية نحو مزيد من التعلّم وتقوية معارفهم وتطوير مهاراتهم بما ستتيحه من فرصة للاطلاع على الثقافة الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام، مما سيسهم بدوره في زيادة التقارب بين الثقافتين العربية والفيتنامية بشكل كبير.

وفي الختام، قام السفير بإهداء قسم اللغة العربية نسخة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن السفارة ستقوم بإمداد المكتبة بالمزيد من كتب تعليم اللغة العربية في القريب العاجل.