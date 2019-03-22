«محمد بن راشد للمعرفة» تكرّم الطلبة المبتعثين في لندن

المصدر: دبي - البيان

كرَّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على هامش مشاركتها الأخيرة في «معرض لندن الدولي للكتاب» الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة البريطانية، مجموعة من الطلاب الإماراتيين المبتعثين في المملكة المتحدة. ومن خلال التكريم تمَّ تعيين الطلاب «سفراء لمبادرة بالعربي».

وذلك بهدف تمثيل الدولة ومبادرة «بالعربي» في المجتمع البريطاني، والعمل على تنظيم فعاليات مميزة تدعم اللغة العربية وتحفز استخدامها بين فئات العرب. ومن خلال «سفراء بالعربي» سيعمل الطلاب المبتعثون كحلقة وصل بين الطلاب العرب في المملكة المتحدة وفعاليات مبادرة «بالعربي» في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار كرَّم جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة من الطلاب الإماراتيين ممَّن كان لهم حضور إيجابي وفعّال بجناح المؤسَّسة في المعرض، الذي عكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلن سعادته إطلاق «سفراء بالعربي»، وذلك لتمثيل مبادرة بالعربي خارج الدولة والترويج لفعالياتها في المحافل الطلابية والأنشطة العامة للطلاب في عموم المملكة المتحدة. وحول الموضوع قال بن حويرب:

«في ديسمبر عام 2013 أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مبادرة «بالعربي»، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي حدَّدته الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر كلَّ عام، بهدف تعزيز استخدام اللغة العربية عبر الإعلام الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، ونشر الوعي بجماليات لغة الضاد، وبعد مرور ست سنوات على انطلاقتها الأولى نجحت المبادرة في تحقيق مكانة بارزة لها ضمن الفعاليات العالمية...».