دانية الصالح تكشف عن عملها الفائز بجائزة «إثراء للفنون»

المصدر: دبي - البيان

كشفت الفنانة السعودية دانية الصالح عن عملها الفائزة بجائزة «إثراء للفنون» في دورتها الثانية في معرض «آرت دبي 2019»، حيث يظهر العمل الفني الضخم ولأول مرة أمام الجمهور، والذي يعتمد على الوسائط المتعددة بنية اللغة وتعقيداتها حين يحللها إلى وحداتها الصوتية الأصغر، وهو العنصر الذي استوحت منه الفنانة اسم العمل «صوتَم» كترجمة عربية للكلمة الإنجليزية «phoneme».

وذكرت الفنانة دانية الصالح خلال كشفها لأول مرة عن عملها، «أن منحي جائزة إثراء للفنون مكنني من إنجاز اقتراحي الفني بالاستفادة من هذه الجائزة السخية».

مشيرة إلى حماسها بالكشف عن عملها في المعرض أمام الجمهور. مضيفةً أن جائزة إثراء للفنون تمثل مبادرة بارزة في تنمية المشهد الفني السعودي والمشهد الثقافي الفني في المنطقة، كونها تسهم في دعم الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة وتشجيعهم أينما كانوا حول العالم، وإتاحة الفرصة لمشاركة عملي «صوتم» ضمن مجموعة إثراء الفنية الدائمة.

تأثير كبير

وبرهاناً على التأثير الكبير الذي أحدثته الجائزة في نسختها الأولى وقدرتها على استقطاب اهتمام الفنانين السعوديين، تلقت الدورة الثانية من الجائزة ضعف عدد المساهمات الفنية مقارنة بدورتها الأولى، لتفوز الفنانة دانية الصالح بالجائزة هذا العام نتيجة إجماع آراء لجنة التحكيم المكونة من متخصصين خبراء في مجال الأعمال الفنية من «إثراء».

ومن أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن العمل الفائز بالدورة الأولى للجائزة كان يحمل اسم «ميم» وهو للفنان التشكيلي السعودي أيمن زيداني المقيم في الشارقة، وقدمه أيضاً في معرض «آرت دبي» العام الماضي.

نجاح

أعرب مدير مركز «إثراء» علي المطيري عن سعادته بالنجاح الذي حققته الجائزة فقال، «حقّقت جائزة إثراء للفنون نجاحاً مذهلاً في دورتها الافتتاحية خلال العام الماضي، ونحن سعداء بمواصلة هذا النجاح لتحقيق التزامنا الرئيس في دعم المواهب الفنية السعودية أو المقيمة في المملكة وتشجيعها، وتمثل جائزة إثراء للفنون إحدى الأدوات الأساسية التي نعتمد عليها لتحقيق هذا الهدف، ويسعدنا التعاون مرة أخرى هذا العام مع معرض آرت دبي في سبيل ذلك، مهنئاً دانية على إنجازها ومؤكداً دعمها في مسيرتها الفنية». وعلى هامش المعرض سيتم تنظيم جلسات حوارية اليوم.