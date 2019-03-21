شعراء الوطن يتغنّون بمكانة «أم الإمارات» وشمائلها

المصدر: متابعة - خلود حوكل

أهدى عدد من شعراء الإمارات بمناسبة يوم الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام، أعذب الأبيات الشعرية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعبروا من خلال هذه الملحمة التي أطلقها الشاعر حمدان السماحي، بمشاركة الشاعرة مريم النقبي الملقبة بسجايا الروح، عن تقديرهم وامتنانهم لـ«أم الإمارات».

فــي أمّـنا أم الإمارات

أم الشيوخ عيال زايد

احساسنا والنبض والذات

انغلفه حـب وقـلايد

*حمدان السماحي

الشعر يحلو بكل الأوقات

ولام الوطن صغنا فرايد

نهدي بيوم الأم باقات

والعطر وأبيات القصايد

*مريم النقبي

هات القلم بصوغ دانات

بكتب لها احلى النشايد

في عيدها ام الامارات

في كل عام لها نعايد

*الحصباه

يا هاجسي بلّغ سلامات

ببيات شعري والنشايد

لام الوفاء ام الكرامات

ام الشيوخ أهل العوايد

*محمد المشيخي

سلام مقرون بتحيات

مرسول من دارٍ بعايد

للشيخه اللي ذكرها بات

على الوطن والكون سايد

*شاعرة الوسطى

نهدي لها م القلب دقّات

تنبض بحبها وحب زايد

وْلا عن غلاها تعبّر ابيات

والله لوْ نسطّر جرايد

*حمد علي المزيني

نخص في هاليوم بالذات

الغالية من ريح زايد

أم الكرم في كل الأوقات

ما طالها حاسد وكايد

*عايشة الحدادي

شمس الوطن أم القيادات

ومنهم محمد به نزايد

عساك في عيد ومسرات

وكل عام بِك دارِك تعايد

*ذياب الحميدي

فالقلب زايد حي ما مات

كنتي له عضود وسنايد

واحنا على عهد المروات

ذخر الوطن يوم الشدايد

*أحمد بن خلف البدواوي

نبض الوطن عين الطموحات

أهدى لها العالم شهايد

الصوت ردد والعبارات

(يا أمنا أم العوايد )

*مانع جمعة بن مطر

يا أمنا باغلى العبارات

الاحساس لك وقّف يعايد

دمتي لنا في كل لوقات

أم وسند دوله وقايد

*محمد النقبي

أم الوطن أم الأبيّات

لي حبّها في القلب سايد

يا الله عساها في مسرّات

وبشوفها دايم نعايد

*هنادي المنصوري

بذرت عطى وغرست مروّات

وصبّت عـلـيـه امْـن العـوايد

والشـاهد أن الخـيـر ما مات

فـِعْـيـالـهــا شـيــوخٍ وقــايـد

*راشد العزاني - دوخر

الحب ما يحتاج اثبات

في حبها ما به محايد

هي فاطمة بالروح والذات

بقلوبنا حازت شهايد

*عبدالله زينل

أم السعادة والمسرات

أم المعاني والعوايد

رمز التسامح والكرامات

أم الوطن وعيال زايد

*سالم بن حماد الكعبي

بجهودها تصنع قرارات

وتبني وطن والعز نايد

أم المعاني والمروّات

رمز العطا والخير سايد

*نايلة الأحبابي

شيخه لها بالطيب وقفات

تشهد لها بيوت ومسايد

مدّاتها في كل الازمات

وقت الرخا ولا الشدايد

*علي بن شميل الكعبي

فيك انكتب أجمل عبارات

يا صاحبة ذيك العوايد

نهديك م الإحساس دانات

يام الوطن نبع التلايد

*بشرى الحضرمي

الشعر يحلا فيك بالذات

يام الشيوخ اهل العوايد

عساك دايم في مسرات

يا امرافقه ع الخير زايد

*سراب الشارجة

مِتْعَلِيَهْ راس الطويلات

أم الكرم......... أم العوايد

قصة وطن/ سيرة بطولات

بالمختصر عن ألف قايد

*عبدالله بن فهم الحمودي

يا أمنا أم القيادات

يا أم ابوخالد القايد

يا نادره بالمجد هامات

يا ماخذه اطباع زايد

*سعيد بن غماض الراشدي

أم الوطن فوق المهمات

لي حبها بالشعب سايد

أم الشيوخ الفخر بالذات

اللي انجبت للدار قايد

*سلمى الشامسي

لو كان جفن العين ما بات

تسهر عشان عيال زايد

ربت قروم أهل الإمارات

وإحنا لها شف وسنايد

*خليفة بن راشد الوالي

نرفع بها للفخر رايات

ونكتب من حروف الفرايد

وندعي لها بخمس الصلاوات

يا الله عليها العيد عايد

*عتيق الكعبي