موسوعة أبوظبي تحتفى بذكرى القصيبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بمناسبة اليوم العالمي للشعر، أعلنت الموسوعة الشعرية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، تخصيصها 2019 عاماً للاحتفاء بالشاعر السعودي الراحل غازي القصيبي (1940 - 2010) ومنجزه الشعري، بوصفه واحداً من أبرز الشعراء والأدباء الذين تركوا بصمة خاصة في الأدب العربي.

وتحت عنوان «غازي القصيبي.. على شفق الخلود»، تقيم الموسوعة الشعرية سلسلة من الأنشطة والندوات والقراءات الشعرية والنقدية عن تجربته وحياته، وتجلياته الإبداعية على مدار العام، وذلك لتسليط الضوء على المحطات الرئيسة في مسيرته الشعرية والأدبية، ودوره الاستثنائي في إثراء الشعر العربي.

أفضل اختيار

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: «يتمتع النتاج الأدبي لغازي عبد الرحمن القصيبي بالعمق والسلاسة، وفي نفس الوقت، يشتهر بترويجه لقيم ومُثل إنسانية مؤثرة، مثل التسامح والنبل والعطاء، إلى جانب العاطفة الجياشة، وهي مميزات جعلت منه أفضل اختيار لتسليط الضوء على تجربته الشعرية خلال عام التسامح، عبر "الموسوعة الشعرية" ».

من جهته، قال سعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي هذه الاحتفالية بالقصيبي، متناغمة مع الدور التوثيقي الذي تأسست عليه الموسوعة الشعرية».

نتاج شعري

أصدر غازي القصيبي في حياته أكثر من 20 ديواناً شعرياً، بين عامي 1960 و2008، إذ جاء أول دواوينه بعنوان «أشعار من جزائر اللؤلؤ» (1960).