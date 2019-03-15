سيتي ووك تحتفي بيوم الأم

المصدر: دبي - البيان

تستعد «سيتي ووك» للاحتفال بيوم الأم عبر مجموعة من العروض الحصرية للتسوق وتناول الطعام، التي ستساعد زوارها في الاحتفاء بأمهاتهم ومنحهن التقدير والعناية التي تستحقه، بدءاً من تجارب التجميل الفاخرة لدى «مركز بداشنج للتجميل» و«لش»، إلى عروض الطعام في «بوم دو بان» و«لو بي آش في ماريه جاليري لافاييت لو جورميه».

وإذا كنت تحب أن تصطحب أمك في جولة تسوق مميزة، فإن متجري «بينهاليغونز» و«سواروفسكي» يقدمان باقة من الهدايا الحصرية عند شراء بعض المنتجات المحددة.

وتعتبر سيتي ووك التابعة لشركة مراس، الوجهة المميزة في الهواء الطلق في دبي. وتمتد على مساحة تتعدى 10 ملايين قدم مربعة وتتسم بأجواء عائلية مميزة، وتجمع خيارات السكن والتسوق والترفيه والضيافة والصحة في مكان واحد متكامل، مقدمةً لزوارها ومرتاديها أجواء اجتماعية فريدة ومفعمة بالراحة.

وقد أصبحت سيتي ووك مؤخراً الوجهة المفضلة للمقيمين وللسائحين على حد سواء، إذ يمكنهم من خلالها العيش وقضاء أمتع الأوقات الاجتماعية والتسوق والالتقاء بالأصدقاء ضمن بيئة تزخر بكل ما هو جديد وحضاري.

وتم تصميم سيتي ووك كمدينة داخل مدينة، متخذة موقعاً استراتيجياً يمكن الوصول إليه بسهولة. وتقدم سيتي ووك العديد من خيارات السكن والترفيه ومتاجر التجزئة في وجهة واحدة داخل مدينة دبي. وتقع سيتي ووك في منطقة راقية في دبي على شارع الصفا وبالقرب من شارع الشيخ زايد وطريق شاطئ جميرا.