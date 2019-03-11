برنامج ثقافي حافل لجامعة نيويورك أبوظبي مارس الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت جامعة «نيويورك أبوظبي» عن برنامجها الفني الحافل بالمعارض والعروض الأدائية والأنشطة الثقافية في كل من «مركز الفنون» و«رواق الفن» التابع للجامعة، إذ تفتح هذه الفعاليات أبوابها أمام الحضور خلال شهر مارس الجاري.

ويُعدّ «مركز الفنون» في جامعة نيويورك أبوظبي من أشهر مراكز الفنون التي تنظم برامج فنية رائعة وتقدم أعمالاً فريدةً من نوعها لنخبة من الفنانين المتميزين من شتى أنحاء العالم، إضافة إلى إبداعات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وأفراد المجتمع. ويهدف المركز من خلال باقة الفعاليات الذي يطرحها إلى إثراء الحياة الثقافية على مستوى الجامعة والشرائح المجتمعية في المجتمع المحلي ودولة الإمارات.

ويقدم «رواق الفن» بجامعة نيويورك أبوظبي، والذي يُعدّ المتحف الأكاديمي للجامعة، مجموعةً من الأعمال الفنية لنخبة من الفنانين المرموقين والقيّمين والأكاديميين، بهدف تعزيز الحوار الفكري والإبداعي بين الجامعة والمجتمع، وذلك عبر عرض موضوعات تشغل أهمية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن أبرز الفعاليات التي تنظمها الجامعة معرض «زيمون»، ومعرض «معابر وممرّات»، وغيرها من الفعاليات الفنية والموسيقية المميزة.