«خير جليس» بالموارد البشرية في دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عدة فعاليات ضمن مشاركتها في الشهر الوطني للقراءة ومن أبرزها معرض الكتاب ومحاضرة حول التسامح الوظيفي.

شارك في المعرض الذي أقيم بمقر الدائرة تحت شعار: «خير جليس في الزمان» عدد من دور النشر المحلية، من أبرزها: دار سيل للنشر، ودار ملهمون، ودار الحكمة للطباعة والنشر والتي عرضت أحدث وأبرز إصداراتها من المراجع والكتب القيمة والمفيدة إلى جانب عدد من دوائر حكومة دبي مثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التي عرضت عدداً من إصداراتها والكتيبات والمنشورات التي تصدرها.

حرص

وأكد عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص قيادة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة واستكمال سلسلة المشروعات الثقافية والفكرية والمعرفية التي أطلقتها دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وقال إن شهر القراءة يعد فرصة لتعزيز الارتباط بالقراءة باعتبارها أحد أهم عناصر بناء الفرد وتنمية المعرفة لتكون «القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول 2026» تماشياً مع مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»: سيبقى مفتاح الازدهار هو العلم وسيبقى مفتاح العلم هو القراءة وستبقى أول رسالة من السماء للأرض هي «اقرأ».

مفتاح المعرفة

وحث الفلاسي الموظفين على القراءة فهي أمر بالغ الأهمية في حياة الإنسان ومفتاح المعرفة وطريق الرقي. وفي محاضرة التسامح الوظيفي تناول المحاضر والمدرب المختص بالسعادة والإيجابية فهد هيكل المفاهيم والتطبيقات الخاصة بالتسامح الوظيفي وأدوار الموظفين كل في موقعه وركز على جوانب التسامح الوظيفي وأهميته كعادة إيجابية في بيئة العمل.