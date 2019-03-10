نادي الإمارات يختتم «اقرأ.. ريض عقلك»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اختتم نادي الإمارات الثقافي الرياضي برأس الخيمة، فعاليات الأسبوع الأول من حملته القرائية «اقرأ.. ريض عقلك»، التي أطلقها النادي بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة.

وقال محمود الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي: نؤمن أن الرياضة ليست بمعزل عن القراءة، لذا نحرص على أن يكون لاعبو النادي قرّاء مثقفين، قادرين على بناء شخصية فكرية تساعدهم على اللعب الرياضي. إذ حرص النادي على أن تشمل كافة شرائحه من لاعبين ومدربين ومستخدمين وموظفين ومجلس إدارة وجماهير، أما البرامج فهي تتوزع بين الجلسات القرائية وورش التدريب القرائي. وتابع: القراءة متعة متى ما شعر الأفراد بها ومارسوها من دون وعي ونحن في هذا المنبر هدفنا الأوحد هو زرع متعة القراءة في المستهدفين من البرنامج، وحرصنا على اختيار الكتب المقروءة بدقة حيث يغرس كل كتاب قيمة مهمة في المتلقى.