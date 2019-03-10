«عوالم جديدة» في «الرسامين الصغار» 20 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلن المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن تفاصيل النسخة السابعة لبرنامج الشيخة منال للرسامين الصغار الذي ينطلق بالتعاون مع آرت دبي في الفترة ( 20- 23 مارس 2019) تحت شعار«ابتكار عوالم جديدة»، ويشتمل على مبادرة الفن في المدارس وورش فنية وجولات استكشافية بمقر المعرض في مدينة جميرا بدبي، برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

تتضمن النسخة السابعة من البرنامج العديد من الفعاليات، منها الورش الفنية والجولات الاستكشافية للشباب والأطفال التي تنظم سنوياً في مقر معرض آرت دبي، إلى جانب الورش والفعاليات الفنية ضمن مبادرة «الفن في المدارس» بإشراف الفنانة الأمريكية سالي كورسيو، وبمساعدة 5 فنانات متدربات من دولة الإمارات. ويوفر البرنامج الذي يعد شراكة بين المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وآرت دبي، فرصة تعليمية استثنائية للأطفال والشباب في الدولة لتشجعهم على التفوق في مجال الفنون، كجزء من التزامهما بتعليم وتنمية الموهوبين الشباب وإثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.

تدريب

وستشارك 5 فنانات مبتدئات هن أسماء الخوري، وهبة حق، وربلا كيدواي، وتقوى النقبي، وزاهية عبد الحميد، كمساعدات متدربات للفنانة الأمريكية المشرفة على البرنامج، حيث يقدم لهن فرصة تدريبية تهدف إلى تطوير أدواتهن للمضي قدماً في صقل مسيرتهن المهنية، والاستفادة من الآفاق التي ستنفتح أمامهن بالعمل مع فنانة ذات مسيرة عالمية، كما ستتاح لهن فرصة المساعدة في تصميم برنامج ورش العمل وكذلك تبادل الأفكار والرؤى التي ستسهم في تطوير خبراتهن.

تفعيل

وقالت المها البستكي مدير المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار» هو من أهم المبادرات الهادفة لتفعيل التعليم الفني للأطفال والشباب في الدولة. وأضافت: «نحن سعداء بهذا النجاح الذي يحققه البرنامج سنوياً بالشراكة مع «آرت دبي»، مشيرةً إلى نمو البرنامج في دورة العام الحالي من حيث نسبة عدد الأطفال والشباب المشاركين فيه لإتاحة فرص الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الموهوبين».

وأضافت البستكي: «كما يسعدنا أن يوفر البرنامج فرصة التدريب لخمس فنانات في الدولة مع الفنانة العالمية سالي كورسيو، كونها المشرفة الرئيسية لنسخة عام 2019»، مؤكدةً حرص المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على توفير فرص التدريب والتأهيل للفنانين والطلاب على حد سواء، وهو ما يمثل فرصة مهمة لهن للاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال الفن، التي من شأنها أن تضيف بشكل كبير لمسيرتهن المهنية.

ورش عمل

وتحت شعار «ابتكار عوالم جديدة»، ستنطلق ورش العمل الفنية في آرت دبي بإشراف الفنانة الأمريكية سالي كورسيو والفنانات المبتدئات، حيث يقدن الأطفال لاكتشاف معالم المدينة والمناظر الطبيعية من خلال هذا المشروع الهادف لتحفيز روح الابتكار والتعاون وتشجيع المشاركين على استكشاف طرق جديدة واستخدام أدوات متعددة مثل الخرز الملون والكرات وأجهزة تنظيف الأنابيب والأغطية الزجاجية وغيرها من المواد المعاد تدويرها لإنشاء عوالم جديدة واستخدامها لتقديم مناظر لمدينة ذات مقاييس مختلفة برؤية تهدف لتطوير أفكارهم من خلال مجموعة من الابتكارات الفنية والعملية.

جولات

كما سيشهد البرنامج هذا العام جولات فنية بإشراف فنانين ومدرسي فنون، هم: علاء أمين علي، وفادية علي، وخولة حمد. وتم تصميم الجولات خصيصاً لتمكين الأطفال الصغار من اكتشاف القطع الرئيسية في المعرض بطرق تناسب أعمارهم وتعتمد على خرائط تحدد مسارات الجولات، إضافة للشرح المفصل من قبل المشرفين لتوضيح الأعمال الفنية، وتستوعب الجولات الفنية عدداً يتراوح بين(10-15)، بينما تنقسم الجولات إلى ثلاث فئات عمرية، هي:( 5-7)، (8-12)، (13-17) عاماً، وسيتم التسجيل لورش العمل والجولات الفنية عبر الموقع الإلكتروني لآرت دبي.

الفن في المدارس

وتنطلق الورش الفنية لمبادرة «الفن في المدارس» ضمن برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار خلال أيام 17، 18 مارس الجاري، تحت شعار البرنامج لهذا العام وهو «ابتكار عوالم جديدة» مع اختلاف المواضيع التي تطرح من خلاله، ويوفر فرصاً تعليمية مهمة لطلبة وطالبات مدارس الدولة وتشجيعهم على المشاركة والتفوق في الفنون.

والمدارس المشاركة في البرنامج للعام 2019 هي: مدرسة محمد بن راشد، ومدرسة المزهر النموذجية للبنين، ومدرسة لطيفة للبنات، ومدرسة راشد للبنين، ومدرسة جميرا النموذجية.