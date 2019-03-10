ملتقى بيئي للقراءة في حديقة حيوانات العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

نظمت حديقة الحيوانات بالعين أمس، فعاليات ملتقى القراءة البيئي الثاني، بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، الذي يأتي ضمن أهداف الحديقة وتوجهاتها بدعم الثقافة البيئية وصون الطبيعة وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مستهدفة الأجيال الناشئة من طلبة المدارس بترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، وتزامناً مع شهر القراءة الوطني الذي يصادف مارس من كل عام تحت شعار «الإمارات تقرأ.. الإمارات ترقى».

وتضمنت الفعاليات باقة برامج وأنشطة ثقافية، منها تنظيم معرض منوع للكتاب، وورش عمل ومسابقات ومحاضرات وجلسات حوارية لمجلة «ناشيونال جيوغرافيك» بعنوان «القراءة متعة واستفادة»، ومشاركة مؤسسات حكومية وخاصة منها أكاديمية تكامل، ومكتبة زايد المركزية، ومركز القطارة للفنون، وشركة العين للتوزيع، وكليات التقنية العليا، والشرطة السياحية، بالإضافة لإدارات وقطاعات الحديقة المختلفة.

وقال عمر البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في حديقة الحيوانات بالعين: «تعزيز ثقافة القراءة تعد مسؤولية مشتركة بين مؤسسات المجتمع وأفراده، وهي تقع ضمن إحدى قيم المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين نحو دعم التعليم والاطلاع والمعرفة».