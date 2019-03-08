محمد بن حم يكتب «الإمارات العربية المتحدة الطريق إلى التميز»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

صدر مؤخراً كتاب جديد للشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، أمين عام منظمة «أمسام» في الأمم المتحدة بعنوان «الإمارات العربية المتحدة الطريق إلى التميز».

ويتناول الكتاب، الذي يتضمن على خمسة فصول في 200 صفحة، قصة النفط في دولة الإمارات منذ البدايات وحتى الآن، ومساهمة هذا المورد الحيوي المهم في إحداث الطفرة التنموية، واستراتيجية القيادة الرشيدة في جعل الموارد خادمة لخطط النماء وفي خدمة الإنسان الإماراتي.

كما يتناول الكتاب مراحل التطوّر التنموي في الإمارات، والتوجه الحكيم بتنويع مصادر وموارد الوطن حتى نصل وفقاً لرؤية الإمارات 2071 إلى الرقم صفر من الاعتماد على النفط، والاحتفال بتصدير آخر برميل للنفط، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويحمل أول فصول الكتاب عنوان «حكاية النفط من البداية وحتى اليوم»، والثاني «الموارد النفطية والنهضة الإماراتية»، والثالث «النفط وتحديات المستقبل»، والرابع «المستقبل الآن»، والخامس «المعارض والمؤتمرات صناعة إماراتية بامتياز، واستضافة إكسبو 2020».

يذكر أن بن حم قد أصدر من قبل عدة مؤلفات منها كتاب «الإمارات العربية المتحدة الحكم الرشيد» عام 2012، ويتناول لمحات عن السلطة الرشيدة التي جعل الإمارات علامة مضيئة، وأكسبها مكانة مرموقة، اكتسبتها بالعزيمة والإرادة الصلبة والتصميم على اللحاق بركب التقدم والازدهار. وكتاب «الشورى في الإمارات»، عام 2015 وهو عرض تحليلي للتجربة الإماراتية في الالتزام بالشورى نهجاً للحكم وأسلوباً للحياة منذ القدم، وفيه إبراز للخصوصية التي تعاملت بها القيادة في الإمارات بحكمتها ونقاء بصيرتها مع الشورى، وتوظيف هذا النهج توظيفاً سليماً ودقيقاً.