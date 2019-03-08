مواهب شابّة في بيت شعر الأقصر

المصدر: الأقصر «مصر» - البيان

استضاف بيت الشعر بالأقصر، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي في قنا المصرية، الطلاب المشاركين في الملتقى الأدبي الثاني لشباب جامعات مصر، في أمسية شعرية، قدّم لها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر، مرحباً بوفود جامعات مصر وممثليها من الطلاب.

ووجّه القباحي الشكر إلى د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، ود. محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، لتعاونهما الوثيق مع بيت الشعر، معرفاً بالبيت الذي تأسس بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، مشيراً إلى الأنشطة التي يقيمها البيت، وتهتم بقضايا الشعر والأدب والفنون، مؤكداً أن بيت الشعر يفتح أبوابه دائماً أمام كل موهبة حقيقية وجادة.

وشارك في الأمسية الشعرية عدد من الطلاب الذين يمثلون جامعاتهم، وتمثلت الأصوات الشعرية الأنثوية في الطالبات الثلاث، بسمة محمود أحمد (جامعة المنوفية)، ومنى مصطفى عبد الحكيم (جامعة سيناء)، وغادة الدمياطي (جامعة الإسكندرية)، فيما شارك الطلاب محمد بهلول (جامعة عين شمس)، وحاتم محمد أحمد وكاظم صادق (جامعة التعليم العالي)، ومحمد رفعت ووليد عبد الحفيظ (جامعة جنوب الوادي) بقصائد متنوعة.

وفي نشاط ثقافي آخر، كان البيت على موعد مع أمسيةٍ شعرية، عرفت مشاركة الشعراء سيد خضير، وسناء مصطفى، وسعيد صادق، وعماد النابي، ومحمود البعيري.