«الإمارات للدراسات» 25 عاماً من الإنجازات

المصدر: أبوظبي - «وام»

نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، محاضرة بعنوان «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في يوبيله الفضي بين الإنجاز والإعجاز» في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر المركز في أبوظبي.

وسلط المحاضر السفير الدكتور موفق العجلوني، أستاذ العلوم السياسية وتاريخ الحضارات، المدير العام لمركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، الضوء على مسيرة المركز وإنجازاته على مدى 25 عاماً، ووضعه لأسس صناعة التميّز في مجال الدراسات والبحوث الاستراتيجية ومزج بين الأصالة والمعاصرة في أداء دوره، وقدم موضوعات وقضايا محلية وإقليمية ودولية متنوعة في مجال البحوث والدراسات الخليجية والعربية والعالمية، تمت تغطيتها عبر آلاف الإصدارات العلمية والفعاليات والندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل. وثمّن المحاضر مواكبة المركز للتطوّر الإلكتروني في العالم، وإدخاله أحدث التطبيقات التكنولوجية المتداولة في عالم اليوم، كالذكاء الاصطناعي ومنظومات الابتكار.