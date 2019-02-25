انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الفجيرة الثقافي

المصدر: الفجيرة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، افتتحت صباح اليوم "الاثنين"، فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الفجيرة الثقافي تحت عنوان "توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي"، والتي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتزامن مع الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الأولى لـ"جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع"، التي تقام بمبادرة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام.

وألقى فيصل جواد المدير التنفيذي للهيئة، كلمة بالنيابة عن سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أكد خلالها أن منتدى الفجيرة الثقافي هو من ثمار النهج القويم لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وتوجيهاته الحكيمة، ودعم ولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، والمتابعة المستمرة والمباشرة لسمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي… لجعل الفجيرة منارة للفكر والتنمية البشرية من خلال استضافة مبدعي ومفكري هذه الأمة.

ونقل فيصل جواد عن سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي حرصه على تعضيد النتاج الإبداعي العربي وإعادة إنتاج الصفحات المشرقة من تاريخ العرب لكفالة المشروع الثقافي الإبداعي وتأهيل أجيالنا الجديدة لدخول عالم اليوم بثقة كبيرة وبأدوات صحيحة جمعت بين الأصالة والحداثة .. وبين حب الأرض وبناء إنسانها على النهج القويم والصحيح، مشيراً إلى أهمية هذا المنتدى بوصفه منصة تتيح الفرصة للأدباء والمثقفين والمفكرين للتحاور في الفكر البناء والثقافة الجادة التي تعنى بمجتمعنا العربي وبجيل شاب يتطلع الى أفق الثقافة الأرحب.

وكان حفل الافتتاح بدأ بالسلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة وعرض فيلم قصير عن دعم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الثقافي ومشاريعها .

حضر حفل الافتتاح محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة الدولية للمسرح والفنانة سميحة أيوب ضيفة شرف الملتقى، وعدد من مسؤولي الفجيرة، إلى جانب نخبة من المفكرين والمثقفين العرب من مختلف الأجيال الأدبية وحشد كبير من الإعلاميين.

يذكر أن منتدى الفجيرة الثقافي، سيتناول في خمس جلسات فكرية، تقام اليوم وغداً الثلاثاء.. "الاسطورة والموروث الشعبي في القصة والرواية العربية والشعر العربي وأدب الأطفال العربي والمسرح العربي، كما يعرض لدور النتاج الفني والأدبي في الحفاظ على الموروث والتراث ويناقش الأسطورة والتراث العربي في الأدب العالمي".