متحف لحروف لغات العالم في كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

تعتزم كوريا الجنوبية بناء متحف لجمع وعرض ودراسة جميع الحروف في العالم في مدينة انشيون غرب سيئول ابتداء من يوليو من هذا العام، وفقا لما ذكرت حكومة بلدية إنتشون اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر اكتمال انشاء المتحف الوطني لحروف العالم لعام 2021 في منطقة الأعمال التجارية الدولية في سونغدو التابعة لإنتشون، كما هو مخطط من قبل وزارة الثقافة والرياضة والسياحة.

وستقوم حكومة مدينة إنتشون، التي فازت باستضافة المتحف في العام 2015، بإنشاء المتحف المكون من طابقين مع طابق واحد تحت الأرض على مساحة 19,418 متر مربع.

سيقوم المتحف، عند اكتماله، بجمع وعرض مواد لحروف العالم، سواء كانت ملموسة أم غير ملموسة عبر العصر القديم حتى العصر المعاصر.

كما أنه سيكون مركزا لدراسة الحروف وتبادل الدراسات والمنح لعامة الناس لفرصة التجربة للتنوع الثقافي العالمي من خلال الحروف.