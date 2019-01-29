20 عرضاً للثقافة والعائلة في «أضواء الشارقة 9»

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

17 موقعاً رائداً، تعكس رسالة مهرجان أضواء الشارقة 2019، حيث تبرز جماليات الإمارة في تفاصيلها المعمارية، تحت شعار «الثقافة والعائلة»، فيما كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن تفاصيل النسخة 9 للمهرجان خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس بمبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

مشيرة إلى أنه سيقام في الفترة من 6 إلى 16 فبراير المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسيستضيف المهرجان نخبة من الفنانين العالميين، الذين سيقدمون عروضاً متنوعة على مدى 11 يوماً، بمجمل 20 عرضاً ضوئياً في مختلف أنحاء الشارقة.

عروض ليزر

وبسؤال «البيان» خلال المؤتمر، خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن موقع الافتتاح، وأهم ما يميز مهرجان أضواء الشارقة، بدورته 9 قال: سيكون عرض الافتتاح في مبنى بلدية الشارقة، والذي يتميز بواجهة فنية وتفاصيل تبرز فن العمارة العربية والإسلامية، ونحن على وعد للجمهور بعروض عالمية مميزة في عرض الافتتاح.

كما لدينا 17 موقعاً للعرض في أرجاء إمارة الشارقة، والذي يميزها هذه السنة، أن معظم المواقع أصبحت تستخدم تقنية ثلاثية الأبعاد، وهي تجربة مختلفة وأجواء جديدة سنعيشها مع الجمهور، عكس العروض السابقة، والتي كانت عروضاً ضوئية عادية، إضافة إلى عروض الليزر، والتي تستخدم لأول مرة بالمهرجان، وستعرض في القصباء بالواجهات الداخلية.

لوحة فنية

وأشار المدفع إلى أن جميع العروض تبدأ من 06:00 مساءً وحتى 11:00 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن 06:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع، ويقدم المهرجان عروضاً ضوئية تصاحبها مقطوعات موسيقية، من نخبة من المبدعين من جميع أنحاء العالم.

وأكد المدفع في كلمته، أن المهرجان حقق نجاحاً باهراً خلال السنوات الماضية، مجسداً أبرز المعالم السياحية في إمارة الشارقة على شكل لوحةٍ فنيةٍ متفرّدة، تترجم النهضة الحضارية والثقافية للإمارة. ويقدّم المهرجان هذا العام، عروضاً جديدة، لا تقل روعة عن عروض وتصاميم الأعوام السابقة، سيتم فيها تقديم مجموعة من العروض الفنية المميّزة، التي سترسم ملامح العمارة الأصيلة.

قيم ثقافية

وتسعى الهيئة من خلال تنظيم المهرجان هذا العام، لإلقاء الضوء على أهمية ترسيخ جوهر العائلة، وتعزيز القيم الثقافية الذي تتمتع به الإمارة. وسينير «مهرجان أضواء الشارقة 2019»، عدة مواقع، وتشمل كلاً من جادة حرم المدينة الجامعية في الشارقة، أكاديمية العلوم الشرطية، قاعة المدينة الجامعية، الجامعة الأمريكية بالشارقة، هيئة الشارقة للكتاب، بلدية مدينة الشارقة، بحيرة خالد، واحة النخيل، مسجد النور، القصباء- الواجهات الداخلية، غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواقع في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة والحمرية، وهي: البلدية والمجلس البلدي في منطقة الحمرية، البلدية والمجلس البلدي لمدينة خورفكان ودائرة التخطيط والمساحة لمدينة خورفكان ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن والبلدية والمجلس البلدي ودائرة الموارد البشرية في منطقة كلباء.