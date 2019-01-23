برامج فكرية وأنشطة تفاعلية في مشاركة «ثقافية أبوظبي» ضمن «القاهرة للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، للمرة الأولى، في الدورة الخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته اليوم، من خلال جناح خاص لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. وذلك في خطوة تهدف إلى التعريف بالإرث الثقافي والأدبي الإماراتي الغني، فضلاً عن تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية سياحية في السوق المصرية.

ويعكس تصميم جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الهوية الإماراتية المتفردة، ويتخلله برنامج قراءات تفاعلية ومجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية الجاذبة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تعكس هذه المشاركة الجهود الحثيثة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لإبراز دور ومكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب كجسر ثقافي يربط ما بين المنطقة العربية والعالم، إلى جانب تسليط الضوء على فعاليات وبرامج العاصمة أبوظبي الثقافية، وأبرز معالمها ومواقعها السياحية. كما تعكس الأنشطة المصاحبة في الجناح تنوع المشهد الثقافي من خلال أنشطة أدبية وفنية وتراثية أيضاً».