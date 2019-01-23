طيران الإمارات للآداب يستهل حملات «يوم الشباب» بالسعودية

المصدر: دبي-البيان

يباشر مهرجان طيران الإمارات للآداب هذا الأسبوع، تنفيذ رؤى وبرامج مبادرة «يوم الشباب»، حيث يزور ممثلو المهرجان، المملكة العربية السعودية للقاء النخب الأدبية والجامعات والشخصيات الأدبية والأكاديمية والإعلامية المؤثرة، والاجتماع بالقائمين على مبادرة «جدة تقرأ».

ويأتي ذلك تجسيداً لأهداف المبادرة التي أطلقها المهرجان تقديراً لجيل الشباب الطموح في دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعاته، ومن أجل إطلاعهم على أبرز فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب لهذا العام، ولتوفير المجال لتمكين جميع الراغبين، من الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة، من المشاركة في هذا اليوم الذي سيقام بتاريخ 7 مارس 2019، الموافق ليوم الخميس، في مقر المهرجان، بفندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي. كما يعلن المهرجان عن القائمة النهائية للكتّاب والمتحدثين المشاركين.

قادة ومفكرون

وقالت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان: يوفر «يوم الشباب» فرصة للشباب للتعرف على أفكار جديدة، والمشاركة في نقاشات مع أبرز قادة الفكر والأدب، ما يحفز تفكيرهم ويشجعهم على الإبداع«.

وأضافت:»إن الشباب دائماً يقتدون بالأجيال السابقة ويتطلعون لمحاكاة طموحاتهم، ولكن بمعايير جديدة وقواعد جديدة للنجاح، وسيلهم «يوم الشباب» المشاركين فيه، ويسهم في إعادة تشكيل تصوراتهم، وإثراء مخيلتهم مما يساعدهم على إعادة تشكيل مستقبلهم، ونأمل أن يسهم هذا البرنامج بإيقاد قبس الإلهام في نفوسهم ليغدوا صناع المستقبل الواعد«.

تنوع وثراء

وتتضمن جلسات مهرجان طيران الإمارات للآداب في هذا العام مناقشات لقائدتين من قائدات التغيير، وهما: د. رفيعة غباش، أول طبيبة نفسية إماراتية وأول رئيسة لجامعة الخليج العربي ومؤسِسة متحف المرأة، وإيزابيل أبو الهول مؤسِسة مؤسسة الإمارات للآداب ومهرجان طيران الإمارات للآداب، إذ تتحدثان حول إنجازات الماضي ودورها في دفع التنمية المستقبلية، وحول مساهمة النساء غير المسبوقة في التنمية في منطقتنا.

كما يتحدث الإعلامي أحمد الشقيري، نجم الإعلام الاجتماعي عن قصة نجاحه وعن منجزاته ومشاريعه، ويشرح الدكتور عبد الله المغلوث التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام الاجتماعية، ويقدم قصصاً تحفيزيةً من واقع الحياة، يبين من خلالها كيف يمكن التغلب على العقبات والتأثير على العالم من أجل خير البشرية، أما مديرة الاتصالات في حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016، جنيفر بالمييري، فستتحدث عن تمكين الشباب من أجل الوصول إلى أهدافهم وتغيير الحياة إلى الأفضل.

كما يستعرض كريس غاردنر، مؤلف كتاب»البحث عن السعادة«قصة حياته المذهلة، التي قدمها ويل سميث في فيلمه الذي يحمل الاسم نفسه، والذي حقق نجاحاً ملفتاً.

50

ويتضمن (يوم الشباب) مأدبة غداء (بوفيه)، وسيتم منح حاملي تذاكر يوم الشباب حسم 50 ٪ على تذاكر الجلسات التي يختارونها من جلسات المهرجان الرئيسة في يومي نهاية الأسبوع (8- 9) مارس 2019. ويمكن للطلاب المسافرين من المملكة العربية السعودية الاستفادة من عروض الفنادق الخاصة، مثل عروض فنادق روف وغيرها.

وكذلك تقدم خطوط فلاي دبي حسماً بنسبة 25 ٪ للمشاركين في (يوم الشباب) على رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة. تجدون تفاصيل جميع العروض على الموقع الإلكتروني https:/‏‏/‏‏www.emirateslitfest.com/‏‏ar/‏‏ar-offers/‏‏

وتبلغ تكلفة تذكرة يوم الشباب 175 درهماً (و158 درهماً لأصدقاء المؤسسة)، ويشتمل على 5 من جلسات يوم الشباب، ومأدبة غداء (بوفيه)، ويوفر يوم الشباب حسماً قدره 50 % لكل المشتركين فيه على ست جلسات رئيسة من جلسات المهرجان.

2019

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة من 1 إلى 9 مارس 2019. برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(رعاه الله). وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث. وترعى دائرة السياحة في دبي (يوم الشباب).

للاطلاع على قائمة الكتّاب وشراء التذاكر، بإمكان الراغبين زيارة الرابط: https:/‏‏/‏‏www.emirateslitfest.com/‏‏ar/‏‏authors/‏‏