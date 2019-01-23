«متاحف على الطريق» تغرس ثقافة الإبداع لدى الطلبة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم وبدعم من شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، مبادرة «متاحف على الطريق» التي تستهدف في مرحلتها الأولى 4000 طالب وطالبة في 14 مدرسة حكومية في المناطق الوسطى والشرقية..وتغرس وتعزز ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلبة.

وجاءت مراسم إطلاق المبادرة في مدرسة وادي الحلو للتعليم الأساسي والثانوي للبنين، بحضور منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وفوزية حسن بن غريب، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ومحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم بالإنابة، ويوسف الزرعوني مدير إدارة الشراكة المؤسسية في شركة الشارقة للبيئة «بيئة».

مرحلة أولى

وأوضحت منال عطايا أن المرحلة الأولى من مبادرة «متاحف على الطريق» ستكون للمدارس الحكومية، على أن يتم تعميمها على المدارس الخاصة والأجنبية في المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن فكرة المبادرة انبثقت من إيمان هيئة الشارقة للمتاحف برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه دور المتاحف التعليمي والتثقيفي.

تعزيز الإرث

من جهتها، أكدت فوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية، أن لمشروع «متاحف على الطريق» دوراً كبيراً في تعزيز إرث وثقافة المجتمع الإماراتي لدى الطلبة .