«قصتها».. فنون تروي تجارب تفاعل وحكايات تعايش

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، يُنظم متحف المرأة في مقره بدبي، اليوم، بالتعاون مع إغوزيني، معرض «قصتــــها» للفنانات: الشيخة صنعاء بنت حشر آل مكتوم، والدكتورة نجاة مكي، وعفراء عتيق، وماجدة نصر الدين، وعلياء زعل لوتاه.

أشرفت على المعرض الذي يعد تجربة في مفهوم الفن، الدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، وذلك من خلال مبادرة فنية مبتكرة تلقي الضوء على تجارب مجموعة سيدات إماراتيات وبعض المقيمات بالدولة، من خلال الرسم والشعر والتصوير. ويهدف المشروع إلى إنتاج مجموعة من الحكايات تمثل محصلة لتفاعل وتعايش سيدات مميزات بخبراتهن المهنية، ما يظهر الجوانب الإنسانية في شخصياتهن.