عقول شغوفة في «الجليلة لثقافة الطفل»

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز الجليلة لثقافة لطفل عن فتح باب التسجيل في دوراته الفنية المتخصصة للعام 2019 والموجهة للأطفال والكبار، تحت شعار «إرضاء العقول الشغوفة».

وتشمل الدورات التي تستمر حتى شهر مارس، دروساً في تعليم أساسيات الخزف، وتشكيل الطين يدوياً، والتشكيل على الدولاب، وتصميم الأزياء، والتطريز، والرسم على الجينز- الدينيم، وتصميم تنورة بناتية، وتصميم قمصان بتقنية الربط، وصبغ الملابس يدوياً.

إلى جانب دورات في الموسيقى وتعلم العزف على آلات: الكمان، والفيولا، والتشيللو، والجيتار، والبيانو، والترومبون، والترومبيت. كما يقدم المركز دورات في الحفر على الخشب والطباعة على الشاشة الحريرية.

ويتوجّه مركز الجليلة لثقافة الطفل بهذه الدورات للفئات العمرية من سبع سنوات فما فوق، بحيث يمكن لأولياء الأمور أو محبي الفنون من مختلف الأعمار اكتشاف الجوانب الإبداعية في داخلهم من خلال هذه الدورات. ويمكن للمتدرب الانضمام إلى دورات فردية، أو جماعية بحيث يكون برفقة متدربين آخرين.