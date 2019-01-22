معرض القاهرة للكتاب ينطلق غداً

المصدر: القاهرة- جنا حماد

تنطلق بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ،50 خلال الفترة من 23 الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، حيث تحل جامعة الدول العربية ضيف شرف، فيما تحتفي هذه الدورة بالآباء المؤسسين للمعرض والشخصيات المهمة، التي أثرت في مسيرته على مدار تاريخه.

المعرض الذي يحتفي في دورته الـ 50 باليوبيل الذهبي له، وتبدأ فعالياته بمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية، يشارك به 169 ناشراً، يمثلون 35 دولة في العالم، بينهم 23 ناشراً عربياً وأجنبياً يشارك لأول مرة، إضافة إلى 748 ناشراً مصرياً، بينهم 62 ناشراً يشارك في المعرض لأول مرة.

كما يحل على المعرض نحو 170 ضيفاً عربياً وأجنبياً، من المقرر تواجدهم في المعرض أبرزهم: حبيب الصايغ، أمير تاج السر، بنسالم حميش، هشام مطر، إبراهيم الكوني، إبراهيم نصر الله، عبد الله الغذامي، عبده خال، شربل داغر، ثائر ديب، سعود السنعوسى، عبد الفتاح كيليطو، على المقري.

والمعرض الذي يقام على مساحة 450000 متر مربع ويضم نحو 723 جناحاً، عبارة عن 4 قاعات، كل قاعة 10 آلاف متر، الأولى مخصصة لكتب التراث والأزهر والسعودية، والقاعة الثانية للناشرين العرب والكتب الأجنبية، والقاعة الثالثة للناشرين المصريين، والقاعة الرابعة قاعة المعرض الرئيسة وناشري الأطفال.

كما يشهد المعرض على مدار أيامه نحو 419 فعالية ثقافية يشارك فيها نحو 2800 كاتب وناقد وشاعر، إضافة إلى 144 فعالية فنية، و234 فعالية خاصة بالطفل، ونحو 600 حفل توقيع للكتب.

لقاء مفتوح

ووفقاً لتصريحات سابقة لعضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب د. شوكت المصري فإن المعرض في دورته الـ 50 يشهد لقاء مفتوحاً مع عدد من المفكرين والفلاسفة والأدباء والفنانين المصريين والعرب والأجانب حول مشروعهم الإبداعي ومنجزهم الفكري، منهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمى، والروائي الليبي إبراهيم الكوني، والكاتب الجابونى جان ديفاسا نياما، وتورستن بودر، والباحث فراس سواح، والناقد هشام مطر.

وفيما اختارت إدارة المعرض د.ثروت عكاشة، والكاتبة سهير القلماوي شخصيتي المعرض، يحتفى المعرض أيضاً بمن مر مائة عام على ميلادهم من أهم الشخصيات المصرية، التي أثرت الحياة الثقافية المصرية في شتى المعارف، منهم الرئيس محمد أنور السادات، الفريق عبدالمنعم رياض، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الأب متى المسكين، الفنانة التشكيلية تحية حليم.