2.7 مليون زائر لجناح الإمارات في «الجنادرية 33»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم جناح دولة الإمارات في مهرجان الجنادرية 33، الذي أشرفت عليه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعالياته بنجاح، بمشاركة 19 جهة من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث استقبل الجناح أكثر من 2.7 مليون زائر طوال أيام المهرجان.

وحرصت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال المهرجان التراثي المتميز، الذي أقيم هذا العام تحت شعار «وفاء وولاء»، على الارتقاء بالوعي الثقافي والحس الوطني، كما سعت إلى الترويج السياحي والثقافي للمحتوى التراثي الأصيل لدولة الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً ثقافياً تراثياً سياحياً رائداً في المنطقة، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية التراثية التقليدية الإماراتية التي تم إدراجها على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وقدّم جناح دولة الإمارات باقة من المعلومات المهمة والتاريخية الثقافية والتراثية والسياحية عن دولة الإمارات، بهدف تعريف الجمهور السعودي بموروثها الثقافي، حيث سرد الجناح تاريخ الدولة برصده أدق مظاهر الحياة في المجتمع على مدار مئات السنين عبر لوحات استعراضية أبرزت تلاحم الماضي مع الحاضر وتطلعات الأجيال للمستقبل.