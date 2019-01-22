انطلاق مهرجان الجبل الثقافي الأول 24 الجاري

المصدر: الفجيرة ـ البيان

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق فعاليات مهرجان الجبل الثقافي الأول في الفجيرة، تحت شعار «ثقافتنا تسامحٌ وانفتاح»، والذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات خلال يومي 24 و25 يناير الجاري، وذلك في حديقة الفجيرة للمغامرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، حيث تم الإعلان فيه عن فعاليات المهرجان التي تعقد مواكبة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019 «عاماً للتسامح»، والذي يتضمن مجموعة من الأنشطة المتنوعة بين الموسيقية والقراءات الشعرية التي تترافق مع عزف موسيقي على العود وإقامة ورش تفاعلية تتماهى مع عام التسامح، فضلاً عن عرض فقرات من التراث الإماراتي الأصيل تقدمها هيئة الفجيرة للسياحة والآثار.

دعم

وقال خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، إن مهرجان الجبل الثقافي يحظى بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ويأتي ضمن نشاطات الجمعية الثقافية في عام التسامح الذي يؤكد مكانة الإمارات بين دول العالم في تحقيق التسامح الإنساني والثقافي.