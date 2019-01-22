إعلان القائمة القصيرة لجائزة «راشد الشرقي للإبداع»

المصدر: الفجيرة - البيان

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أمس، القائمة القصيرة لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع للفئات المشاركة في الجائزة، وأشار فيصل جواد، المدير التنفيذي للهيئة، أمين عام الجائزة، إلى أن لجان التحكيم خلصت إلى النتائج المفضية إلى القائمة القصيرة، والتي تعد المرحلة الأخيرة قبل إعلان نتائج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من فئات الجائزة، والتي ستعلن في حفل ختام الجائزة يوم 25 فبراير المقبل، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس الهيئة، رئيس عام الجائزة.

شملت القائمة مجموعة من الفئات منها فئة أدب الأطفال ويشارك فيها «سامح» لمصطفى سعيدي (المغرب)، و«مدينة الحضارات» لمحمود صلاح (مصر)، و«أغنيتي كالغصن الأخضر» لمامون محمود (سوريا)، و«سمير وحقيقة الأساطير» لمحمود عقاب (مصر)، و«الطاؤوس تيتو» لشيماء رجب (الجزائر).

وفي فئة القصة القصيرة يشارك «قصص تبحث عن كاميرا» لأكثم الحسين (سوريا)، و«الرافضون» لعمار يحيى (العراق)، و«ألق الاتحاد» لمروان سميتي (المغرب)، و«ذكريات امرأة كونية» لياسمين إمام (مصر)، و«أصنام الذاكرة» لمحمد الإدريسي (المغرب).

وفي فئة النص المسرحي «أحلام خضراء» لعيسى الصيادي (سوريا)، و«47 نشمياً» لعلي آل طعمة (العراق)، و«النسخة» لعذاب علي و«أعشاش» لروعة سنبل (سوريا)، و«بئر خاوية» لعلي بهناس (الجزائر).

وفي فئة الرواية للكبار، تشارك عزة دياب برواية «حارسة الموتى» (مصر)، و«خلف الجدران تحت الشمس» لسامر أنور (سوريا)، «حصن الزيدي» لمحمد الغربي و«نبراس قمر» لسمير عبدالفتاح (اليمن)، و«الملائكة لا تطير» لفاطمة بن حمود (تونس).

وفي فئة الشعر، قصيدة «أطلانتس» لأيمن ثابت (مصر)، و«في مديح العزلة» لمصطفى رجوان (المغرب)، و«الرحيل الأخير» لهاني عبدالجواد (الأردن)، «عزف على قيثارة سومرية» لحسام طعمة و«مطر من غيمة الشك» لمحمد حسن (العراق).

وفي فئة الرواية، «التزياف» لقاسم لبريني و«ليالي الأوراد» لمحسن أخريف (المغرب)، و«رماد الشوق» لمحمود رمضان (العراق)، و«الصمت» لآية عبدالرحمن و«طريق مختصرة إلى الفردوس» لضحى صلاح (مصر).

وفي فئة الدراسات النقدية، «التخيل التاريخي في الرواية العربية المعاصرة (تفكيك النسق وتمثيل الأسئلة المضمرة)» لسعيد الفلاق (المغرب)، و«حوار الحضارات بين الإسلام والغرب في ضوء المشترك الإنساني» لأبو أحمد المختار (موريتانيا)، و«الهوية والآخر الحداثة والجماليات الشعرية في أفئدة الطير» لعبدالهادي علي و«تمثلات المرأة في السرد والأمثال (الغواية-الشر-القهر)» لأحمد علواني و«تشكيل الفضاء في مسرح كاتبات المنطقة العربية» لهبة بركات (مصر).