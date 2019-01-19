نقاشات وقرارات مهمة في مؤتمر«الكتّاب العرب» العام بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

تمكنت دولة الإمارات من حجز مكانة متقدمة لها في الساحة الفكرية والثقافية، عبر ما تستضيفه من فعاليات وأنشطة عديدة تصب في خدمة الثقافة العربية، وها هو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، يعود مجدداً ليعقد مؤتمره السابع والعشرين، في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع انطلاق عام التسامح، الذي تحتفي به الإمارات، لتكرس نفسها واحة للفكر والأدب والثقافة، ومكاناً للحوار الفعال المثمر، وصولاً إلى نتائج قادرة على دفع عجلة الثقافة العربية نحو الأمام.

أجندة

وقبيل انطلاق فعاليات المؤتمر العام للاتحاد، الذي يفتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، صباح اليوم، في فندق روتانا السعديات، أعلنت إدارة الاتحاد، أمس، اكتمال وصول الوفود المشاركة، والبالغ عددها 17 وفداً يمثلون 17 اتحاداً وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتاب عرب، تمهيداً للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام الـ 27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي يستمر حتى 22 الجاري. وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن تقديره الكبير لاستعدادات ابوظبي المميزة في استضافة المشاركين.

وتتميز أجندة المؤتمر الذي يترأسه الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بثرائها واشتمالها لكافة الجانب، إذ تضم تقرير الأمين العام ثم مناقشة وإقرار النظام الأساس واللائحة التنفيذية، ثم انتخاب الأمانة العامة ومكاتب النشاط النوعية، ثم تشكيل لجان صياغة الأوراق الختامية والبدء بمناقشة الأوراق المقترحة ليليها إصدار: البيان الختامي، والبيان الثقافي، وبيان حال الحريات في الوطن العربي.

جوائز

ويستهل برنامج الافتتاح بكلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يليه تكريم الفائزين بجوائز الاتحاد العام، وجائزة القدس، وجائزة الـ 48، ثم كلمة حبيب الصايغ، تليها كلمة الوفود المشاركة والتي يلقيها د. وجيه فانوس، نائب الأمين العام للاتحاد العام، الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين.

وسيشهد المؤتمر العام، ندوة بعنوان «الثقافة وبناء الهوية بين الأنا والآخر»، والتي تتفرع إلى محاور حول الثقافة بصفتها هوية والهوية بين المعطى التاريخي والمتخيل، فيما يشارك في الجلسة البحثية الأولى للندوة الدكتور أبوبكر علي الهاشمي من ليبيا، والدكتور حسن قايد الصبيحي من الإمارات، وخالد الغريبي من تونس، والدكتور علاء عبدالهادي من مصر، ويقدمها الدكتور يوسف الحسن من الإمارات، بينما يشتمل اليوم الثاني على عرض تقرير الأمين العام ثم مناقشة وإقرار النظام الأساس واللائحة التنفيذية، وسيشارك في الجلسة البحثية الثانية التي يقدمها الدكتور نضال الصالح، كل من الدكتورة سلوى عثمان من السودان، وعبد الحكيم الشبرمي من السعودية، والدكتور مبارك سالمين من اليمن، والدكتورة ميادة حمدان من لبنان.

انتخابات

ويشهد اليوم الثالث للمؤتمر انتخاب الأمانة العامة، ومكاتب النشاط النوعية ثم تشكيل لجان صياغة الأوراق الختامية، والبدء بمناقشة الأوراق المقترحة، فيما ستشهد الفترة المسائية انعقاد الجلسة البحثية الثالثة للندوة، والتي يديرها الدكتور وجيه فانوس، بمشاركة عبدالقادر المرزوقي من البحرين وعمر السراي من العراق ومحمد بن رضا اللواتي من سلطنة عمان.

أما اليوم الرابع، فيتضمن قراءة الأوراق الختامية واعتمادها ثم إصدار البيان الختامي والبيان الثقافي وبيان حال الحريات في الوطن العربي، ثم الجلسة البحثية الرابعة ويديرها الدكتور فهد حسين من البحرين بمشاركة الدكتور ضياء عبدالله الكعبي من البحرين والدكتور عاطف أبوحمادة من فلسطين وفيصل لحمر من الجزائر والدكتور يوسف نوفل من مصر وخالد بن ققة من الجزائر.

3

يشهد اليوم الأول عرض فيلم وثائقي قصير عن مسيرة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب خلال 3 سنوات، تليه فقرة موسيقية تقدمها الفنانة الإماراتية إيمان الهاشمي، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.