سعيد عبدالغني يترجل بعد مسيرة فنية حافلة

المصدر: القاهرة - رويترز

بعد حياة فنية حافلة، ومشوار طويل، أثرى خلاله شاشتي السينما والتلفزيون بأعمال متنوعة، رحل، أمس عن دنيانا، الممثل المصري سعيد عبدالغني عن عمر ناهز 81 عاماً، وكانت الحالة الصحية للفنان الراحل قد تدهورت خلال ديسمبر الماضي، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج فيها.

وقد تخرج عبدالغني تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل في بداية حياته صحفياً بمؤسسة الأهرام ليجذبه بعد ذلك عالم الفن الذي دخله في السبعينيات،

حيث قدم أدواراً بسيطة في المسرح والسينما، إلى أن عرفه الجمهور في فيلم «العصفور» للمخرج يوسف شاهين، ثم «المذنبون» للمخرج سعيد مرزوق، لتتوالى أعماله بعدها. وقدم الراحل على مدى مشواره، عشرات الأفلام من بينها «حبيبي دائماً» و«درب اللبانة».