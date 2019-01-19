فيلم «122» المصري ينطق باللغة الهندية

المصدر: دبي ـ البيان

بعد تحقيق فيلم الرعب المصري «122» لإيرادات كبيرة للغاية منذ طرحه في صالات السينما المحلية والعربية قبل نحو أسبوعين، أعلن منتجه سيف عريبي عن دبلجة الفيلم إلى اللغة الهندية، للمرة الأولى في تاريخ السينما العربية، حيث سيتم عرض الفيلم في باكستان، لتكون الدولة الأولى التي يعرض فيها باللغة الهندية التي يتحدث بها أكثر من مليار شخص، على أن يعرض الفيلم في الهند وبنغلاديش وسيريلانكا خلال الأيام المقبلة. ويأتي نجاح الفيلم رغم كونه يدور في إطار أفلام الرعب، وهي النوعية التي لا تقدم كثيراً في السينما المصرية، إلا أن صناع الفيلم راهنوا على تقديمها، ويتناول العمل الذي يلعب بطولته طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل، قصة حب بين شاب وفتاة من الصم والبكم، تقودهما الظروف إلى الدخول في عمليات مشبوهة.