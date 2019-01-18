المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يبحث التعاون مع اتحاد كتّاب كازخستان

المصدر: دبي ـ البيان

بحث وفد المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في الإمارات، أخيراً، مع رئيس اتحاد كتاب وأدباء كازاخستان، أويكبيك أسدوليت، تعزيز التعاون الثقافي، وذلك خلال زيارة للوفد ضمن سلسلة جولاته العلمية في مدينة آلماتا بجمهورية كازاخستان.

وضم الوفد، الذي ترأسه محمد كامل المعيني رئيس المعهد: الأديب ناصر الظاهري، المهندس عبد الخالق قرقاش، وليد العابد، مزاحم العلي.

وأكد المعيني أهمية مثل هذه الزيارات العلمية واللقاءات الثقافية، ودورها في تعزيز العلاقات، وتقوية الدبلوماسية الثقافية بين مختلف الدول والشعوب، والتعرف إلى جماليات الثقافات الأخرى عن كثب. وذكر أن الاهتمام بالكتاب والأدباء الكازاخستانيين، يعد من أولويات البلدين الشقيقين، وتخصيص اتحاد خاص بهم، يجمع نخبة من المبدعين، أمر مهم للغاية، ما يتيح لهم طرح الرؤى الثاقبة، والأفكار الجمالية ذات البعد الأدبي.

ولفت المعيني إلى أن الكتاب واللغة، من أبرز الوسائل لتبادل الثقافات بين الشعوب، ووسيلة ومعيار للتفاهم والتسامح والتقارب بين الدول، إلى جانب دورهما البارز في تحقيق الدبلوماسية الثقافية، وتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.

بدوره، ثمّن أويكبيك أسدوليت رئيس اتحاد كتاب وأدباء كازاخستان، الإنجازات الثقافية الرائدة للإمارات محلياً وعالمياً، مؤكداً على أهمية مثل هذه اللقاءات الثقافية في تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعرف إلى مثقفيها وكتابها وأدبائها.